Combinação de álcool e direção leva motorista preso em Eunápolis

Um homem de 54 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde deste domingo (30) por conduzir veículo alcoolizado. O flagrante aconteceu na altura do quilômetro 710 da BR 101, em Eunápolis.

Ao se aproximarem do condutor de um Corsa, os PRFs perceberam que ele apresentava fortes indícios de embriaguez. A equipe realizou o teste do etilômetro resultando em 0,43 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões .

Ele foi preso por embriaguez ao volante e apresentado à autoridade policial da Delegacia de Polícia Civil para lavratura do flagrante e demais procedimentos cabíveis.

A PRF alerta sobre as consequências da combinação de álcool e volante e atua no policiamento ostensivo e preventivo, sendo priorizada a fiscalização de condutas de risco como ultrapassagens proibidas, alcoolemia ao dirigir, dentre outras, com foco na redução de acidentes.