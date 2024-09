Combo poderoso! Suco rico em vitamina C estimula produção de colágeno

Getty Images

1 de 1 mulher de cabelo preso e blusa azul segurando um copo de suco – Foto: Getty ImagesA vitamina C exerce funções essenciais no corpo humano. Com ação antioxidante, por exemplo, ela combate a formação dos radicais livres e ajuda as células do organismo a crescerem e permanecerem sadias.

Em uma entrevista ao site ‘Epagri’, a nutricionista Lilian Mortari comentou sobre todos os benefícios para a saúde de manter a vitamina C em dia. A substância está presente em diversas frutas cítricas, como a laranja e o limão, senda essas as principais delas e mais fáceis de encontrar.

“Ela está relacionada aos mecanismos de resistência a infecções e aos processos de reação inflamatória e de reações alérgicas, além de proteger a função pulmonar”, revelou a profissional.

Além disso, por seu poder antioxidante, a vitamina C ainda atua suavizando os sinais do envelhecimento, como rugas, linhas de expressão e flacidez.

Portanto, fique por dentro de um suco rico nessa vitamina que te ajuda a ter uma pele e um corpo saudáveis.

Continue a leitura no site TV Foco, parceiro do Metrópoles.

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro das notícias de vida & estilo e receber notificações em tempo real?