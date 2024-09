Começa nesta quinta julgamento do autor de ataque à creche em Blumenau

Começou nesta quinta-feira (29), o julgamento do homem acusado de matar quatro crianças e ferir outras cinco durante um ataque à creche Cantinho Bom Pastor, em Blumenau, Santa Catarina. O crime ocorreu em abril do ano passado. O julgamento, que teve início no Fórum da Comarca de Blumenau, deve se estender ao longo do dia, sem previsão de encerramento, embora haja expectativa de que termine ainda hoje.

Um forte esquema de segurança foi montado em frente ao fórum para garantir a ordem e a segurança de todos os presentes. Serão ouvidas 11 testemunhas, e o réu também deverá ser interrogado pelo Ministério Público de Santa Catarina. O promotor de justiça Guilherme Schmit informou que o acusado poderá ser condenado por quatro homicídios consumados e cinco homicídios tentados, todos com circunstâncias qualificadoras, como motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa das vítimas. Além disso, há uma qualificadora específica, pois todas as vítimas eram menores de 14 anos.

O ataque ocorreu em 5 de abril do ano passado, quando o homem, então com 25 anos, pulou o muro da creche e atingiu nove crianças, das quais quatro morreram no local. A brutalidade do crime chocou a comunidade local e gerou uma onda de comoção e revolta em todo o país. Após o atentado, o autor se dirigiu à delegacia de Polícia Civil de Blumenau, onde confessou o crime, facilitando a ação das autoridades.

*Com informações do repórter Gabriel Langaro