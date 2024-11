Comediante Conan O’Brien vai apresentar a cerimônia do Oscar em 2025

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou, nesta sexta-feira (15), um novo apresentador da cerimônia do Oscar para 2025. O comediante Conan O’Brien vai assumir o evento, que teve Jimmy Kimmel como seu anfitrião em 2023 e 2024.

O’Brien, que já passou pelo Saturday Night Live, apresentou seu próprio talk show, o Late Night with Conan O’Brien por cerca de 15 anos, além do The Tonight Show, no lugar de Jay Leno. Ele apresenta o próprio podcast desde 2018.

Nas redes sociais, O’Brien segura uma estatueta e faz piada como se tivesse recebido o prêmio.

A cerimônia do Oscar 2025 será em 2 de março, em Los Angeles, e a lista de indicados será anunciada em 17 de janeiro.