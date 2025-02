Comerciais sobre IAs marcaram presença relevante no Super Bowl

O Super Bowl deste ano, que aconteceu no último domingo (9), trouxe um foco inédito na inteligência artificial (IA), com várias empresas destacando suas inovações em comerciais milionários no evento que alcança a maior audiência do ano na televisão nos Estados Unidos.

A OpenAI estreou no Super Bowl com seu primeiro anúncio, promovendo o ChatGPT. O comercial usou uma animação pontilhista para simbolizar grandes marcos históricos, com o foco no surgimento da IA generativa. As reações foram mistas, refletindo a polarização em torno da empresa.

A OpenAI estreou no Super Bowl com um comercial sobre o ChatGPT (Imagem: One Artist/Shutterstock)

Estrelas de Hollywood estiveram nos comerciais

O Google apresentou seu chatbot Gemini, com um anúncio emocional sobre um pai utilizando a IA para equilibrar a vida profissional e pessoal.

A Meta promoveu os óculos inteligentes Ray-Ban Meta, estrelados por Chris Hemsworth e outros famosos, visando aumentar o apelo dos dispositivos com IA.

A Salesforce exibiu um anúncio com Matthew McConaughey, mostrando como a IA pode melhorar a experiência do cliente com sua plataforma Agentforce.

O site GoDaddy lançou o “Airo”, uma ferramenta de IA para ajudar pequenas empresas a criar logotipos e sites, com Walton Goggins demonstrando o produto. A Cirkul fez uma brincadeira com a IA, mostrando um erro no pedido de uma garrafa de água, destacando as falhas imprevistas da tecnologia.

Além disso, diversas startups, como a Ramp, também investiram em anúncios no evento. O Super Bowl de 2025 foi o primeiro marcado pela presença significativa da IA no cenário publicitário, uma tendência que deve seguir nas edições seguintes.

Além dos valores altos para anunciar no Super Bowl, as empresas de IA investiram para colocar atores famosos nos comerciais de seus produtos – Imagem: rafapress/Shutterstock

