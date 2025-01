Comerciante é morto a tiros durante vaquejada em Canudos; policial militar é suspeito

Vilibaldo Oliveira Cardoso, 43 anos, conhecido como “Nininho”, foi morto a tiros durante uma festa de vaquejada na fazenda Malhada da Aroeira. O comerciante, bastante respeitado na região, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O caso ocorreu em Canudos nesta madrugada de domingo (5). O motivo do homicídio ainda é desconhecido.

Segundo informações do Calila Notícias, parceiro do Bahia Notícias, o autor do disparo foi um policial militar que estava fora de serviço. O motivo do crime ainda é desconhecido, a Polícia Civil investiga o caso e já prendeu um policial militar como suspeito do crime.

Vilibaldo era proprietário de um trailer na BR-116, em Bendegó, e de um restaurante no povoado Formosa, em Macururé. Seu corpo foi sepultado na manhã desta segunda-feira (6), no cemitério de Bendegó, causando comoção na comunidade.

A Polícia Militar da Bahia (PM-BA) informou que abriu um processo administrativo disciplinar para apurar a conduta do policial envolvido no caso. Além das investigações criminais, o militar também responderá a um processo interno.