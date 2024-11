Comércio de Feira vai abrir no feriado da Proclamação da República e fechar no da Consciência Negra

O Centro comercial de Feira de Santana vai abrir normalmente nesta sexta-feira (15), feriado nacional da Proclamação da República. Em um mês marcado por três feriados, um deles válido pela primeira vez, o comércio da cidade terá horários diferenciados para atender à população.

Ao Acorda Cidade, parceiro do Bahia Notícias, o presidente do sindicato do comércio, Marco Silva, a abertura do comércio foi estabelecido em acordo com o sindicato dos trabalhadores.

Nesta sexta, o comércio no Centro de Feira de Santana estará autorizado a funcionar das 8h às 15h, enquanto o comércio nos bairros vai abrir das 8h às 14h, atendendo a uma solicitação dos comerciários. Os shoppings seguirão o horário de feriado previsto em convenção.

No próximo dia 20 [quarta-feira], quando ocorrerá o feriado da Consciência Negra, o comércio no Centro da cidade ficará fechado, com exceção de serviços essenciais, como farmácias e postos de combustíveis. O funcionamento nos bairros e nos shoppings seguirá os horários de feriado estabelecidos anteriormente.