Cometa do Diabo poderá ser visto do Brasil neste domingo; saiba o melhor horário

Os apaixonados por astronomia podem comemorar, porque neste domingo (21), vai ser possível ver o cometa 12P/Pons-Brooks, também conhecido como Cometa do Diabo, que estará visível no Brasil e no Hemisfério Sul. Com um período orbital de 71,3 anos, o cometa estará no ponto mais próximo do Sol, tornando-se mais visível a partir das 17h40. Observadores na Região Nordeste têm acompanhado sua passagem desde 7 de abril, com os estados mais ao Norte sendo os primeiros a avistá-lo. O melhor horário para visualização será entre 17h40 e 18h30, olhando para o horizonte oeste na direção do pôr do sol. Encontrar um local com horizonte oeste livre será desafiador, devido à baixa altitude do cometa no céu, cerca de 15 graus.

Segundo o astrônomo Filipe Monteiro, do Observatório Nacional, a intensidade do brilho do cometa impossibilita a observação a olho nu, sendo necessário o uso de binóculos ou telescópios. Em 2 de junho, o Cometa do Diabo estará mais próximo da Terra, porém com visibilidade limitada. Descoberto em 1812 por Jean-Louis Pons e redescoberto em 1883 por William Robert Brooks, o cometa é do tipo Halley, com duração entre 20 e 200 anos. O nome “Cometa do Diabo” foi dado em 2023 após uma explosão que aumentou seu brilho e distorceu sua coma em forma de chifres.

O motivo que faz com que o cometa leve esse nome é porque, comparado à nave Millennium Falcon de Star Wars, o cometa intriga os astrônomos devido à formação dos “chifres”. Hipóteses sugerem que a liberação desigual de gás e poeira ou efeitos de sombra podem ser responsáveis pela aparência peculiar do cometa. Composto por gases congelados, rocha e poeira, o cometa se torna ativo ao se aproximar do Sol, formando uma coma ao seu redor.

*Reportagem produzida com auxílio de IA