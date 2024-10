“Cometa do século” atinge aproximação máxima e estará visível do Brasil

Foram muitos os fotógrafos nos Estados Unidos que, esta madrugada, se dedicaram a fotografar o “cometa do século”, que foi visto passando pelos céus do país. A maior parte das imagens mostra o cometa como uma faixa de luz brilhante, semelhante a uma lanterna no horizonte.

O “Cometa do Século”, conhecido como C/2023 A3 (Tsuchinshan–ATLAS), estará visível no Brasil com sua maior aproximação neste domingo, dia 13 de outubro de 2024. Ele poderá ser observado mais nitidamente logo após o pôr do sol, no horizonte oeste. Durante a segunda metade de outubro, ele também será visível a olho nu em algumas regiões, especialmente em áreas sem poluição luminosa.

No entanto, para observá-lo de forma mais clara, pode ser necessário o uso de binóculos ou telescópios, dependendo do brilho que o cometa alcançar. A recomendação é procurar locais mais escuros, longe das luzes urbanas, e tentar visualizá-lo após o crepúsculo, por volta das 4h30 da manhã no horizonte leste ou ao entardecer no oeste.

Essa observação será possível em todo o Brasil, e há grande expectativa de que o cometa ofereça um espetáculo astronômico marcante, sendo considerado um dos cometas mais brilhantes da década

Por definição, os cometas são corpos celestes formados por gelo, poeira e pequenas partículas rochosas. Ao aproximarem-se do Sol, o seu brilho aumenta, uma vez que os materiais gelados que o compõem sublimam-se, gerando uma atmosfera difusa em volta do seu núcleo, chamada coma, e uma cauda, apontada na direção oposta ao Sol.

