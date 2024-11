Comida vencida: Verdades e mentiras que você precisa saber

Para muitas pessoas ao redor do mundo, jogar fora alimentos vencidos se tornou um hábito super comum. Toda semana, potes de iogurte fechados, sacos de vegetais e pães são descartados por causa da data escrita em seus rótulos. De fato, essa rotina é feita quase automaticamente, impulsionada pela ideia de que alimentos “vencidos” são impróprios para consumo e, por tabela, para a nossa saúde. Mas e se isso for apenas um mito? E se a própria ideia de expiração estiver nos enganando e nos fazendo desperdiçar grandes quantidades de comidas perfeitamente boas?

A obsessão do mundo com rótulos de alimentos se transformou em uma crise, em que os recursos do nosso planeta são desperdiçados devido aos números impressos nas embalagens. Então, qual é a verdade por trás dessas datas de validade? Clique nesta galeria para descobrir.