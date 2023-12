Comissão aprova LDO com déficit zero e R$ 48 bilhões em emendas

A Comissão Mista de Orçamento aprovou na noite desta quarta-feira, 13, o projeto da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias), que cria as bases do Orçamento de 2024. O texto ainda terá de ser aprovado pelo plenário do Congresso, em votação prevista para acontecer na próxima semana. O projeto prevê uma meta de déficit zero no próximo ano, com fôlego de até R$ 28 bilhões em déficit, conforme defendido pelo ministro Fernando Haddad (PT), da Fazenda. Além disso, o projeto prevê cerca de R$ 48 bilhões em emendas parlamentares, sendo R$37 bilhões de pagamento obrigatório – as emendas de comissão, no valor de R$ 11 bilhões, foram retiradas do calendário obrigatório de empenhos. O sistema S também ficou de fora do orçamento após polêmicas envolvendo empresários.

