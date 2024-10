Comissões de Justiça e Finanças aprovam atualização do IPTU e outros recursos fiscais na Câmara de Salvador

Em reunião no Salão Nobre, nesta quarta-feira (30), as Comissões de Constituição e Justiça e a Comissão de Finanças, da Câmara Municipal de Salvador aprovaram a Lei n° 162/2024, que prevê a atualização dos limites do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

No caso do IPTU, o Executivo defende que a alteração está prevista em Lei, portanto, a variação do imposto deve seguir a média de 3,96% em 2025 e 3,60% para 2026. Entre os parlamentares, a petista Marta Rodrigues sugeriu emendas, que foram rejeitadas pelos vereadores.

Além deste, os projetos 161/2024 e 155/2024 também foram aprovados. O primeiro, autoriza a Prefeitura a ceder, onerosamente, direitos de créditos tributários e não tributários, a pessoa jurídica de direito privado ou a fundos de investimento regulamentados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), conforme a Lei 4.320/1964. O projeto foi aprovado unanimemente mediante recomendação do relator Paulo Magalhães (União). Marta Rodrigues novamente apresentou emendas ao PL, que foram rejeitadas.