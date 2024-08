Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Peruípe, Itanhém e Jucuruçu reelege diretoria para biênio 2024-2026

Eleição foi realizada na última terça-feira, 13, em Reunião Plenária Extraordinária

O Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Peruípe, Itanhém e Jucuruçu (CBHPIJ) realizou o processo eleitoral da nova diretoria para o biênio 2024-2026 nesta terça-feira, 13, em Reunião Plenária Extraordinária. Por meio de uma videoconferência na plataforma Microsoft Teams, os membros titulares e suplentes do CBHPIJ elegeram a chapa única composta por Ana Odália Sena, presidente; Marcos Emílio Dultra Brito, vice-presidente; e Carlos Mendes Jesus da Silva, secretário executivo.

No encontro, os membros titulares e suplentes do CBHPIJ manifestaram apoio à reeleição e concordaram com a recondução dos trabalhos proposta pela chapa. Presidente à frente do segundo mandato, Ana Odália Sena, atua como professora da Universidade Estadual da Bahia (UNEB) e representa a sociedade civil no comitê. Ao falar da expectativa para o biênio, ela destaca a importância do trabalho desenvolvido pela gestão e planejamento para o alcance das metas.

“Eu fico muito feliz em estar fazendo parte da nova diretoria. É um desafio para nós fazer esse trabalho aqui, na verdade, assim, a gente procura utilizar o nosso tempo de tal forma que a gente possa dar mais visibilidade ao comitê”, afirma.

Ainda de acordo com ela, um dos compromissos é aumentar a visibilidade e participação da comunidade através da manutenção das reuniões itinerantes realizadas nas cidades que integram o CBHPIJ.

“As reuniões do comitê são abertas. Quando elas ocorrem em uma cidade, a gente tem que abrir as portas para aquela comunidade também participar. Esse momento é importante para que a população traga suas demandas”, reitera.

O secretário executivo Carlos Mendes Jesus da Silva, que representa o poder público pela Prefeitura Municipal de Prado, também ressalta o propósito coletivo do CBHPIJ e atuação social diante das necessidades da região.

“É um motivo de muita satisfação continuarmos fazendo parte da diretoria. Então, eu espero que possamos avançar, contribuindo com os instrumentos de gestão na implementação do plano que a bacia precisa”, diz.

Tendo em vista a abrangência do CBHPIJ, o secretário ressalta a dimensão e relevância da bacia para toda a população que depende e utiliza os recursos em diversas atividades.

“São três rios grandes que realmente fazem com que várias pessoas sobrevivam desses recursos. Então, eu gostaria muito que possamos ver daqui para frente, na prática, algo que venha a realmente ser feito, como o plano de bacia”, acrescenta.

Com ações em prol da gestão sustentável, o CBHPIJ tem caráter consultivo, normativo e deliberativo, vinculado ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CONERH). Assim como nos demais 13 Comitês de Bacias Hidrográficas da Bahia (CBHs), o órgão é composto por segmentos do Poder Público, Organizações da Sociedade Civil e Usuários de Recursos Hídricos. A partir disso, os membros se reúnem para debater, deliberar e votar processos que envolvem a preservação dos recursos hídricos da área.