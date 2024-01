Comitês da Câmara pedem investigação contra Hunter Biden

Filho do presidente dos EUA é acusado de desacato por se recusar a prestar depoimento sobre o impeachment do pai; vai ao plenário

PODER360 10.jan.2024 (quarta-feira)



Os comitês Judiciário e o de Supervisão da Câmara dos Estados Unidos aprovaram nesta 4ª feira (10.jan.2024) relatório que pede a responsabilização de Hunter Biden por desacato ao Congresso. O filho do presidente Joe Biden se recusou a prestar depoimento que busca informações para a investigação de impeachment do presidente norte-americano.

A decisão de ambos comitês recomendaram que o plenário da Casa encaminhe o caso de Hunter ao Departamento de Justiça. Entretanto, ainda não há data para que a análise seja feita pelos congressistas. As informações são do jornal The Washington Post.

A votação que classifica as ações de Hunter Biden como desacato criminal é uma das três formas que o Congresso norte-americano tem de fazer valer suas intimações. Qualquer cidadão considerado responsável por desacato ao Congresso pode sofrer multa e prisão entre 1 e 12 meses nos EUA.

As votações foram marcadas por uma breve aparição de Hunter, que foi criticada por integrantes do partido Republicano. O filho do presidente caminhou pelos corredores do Capitólio e sentou junto aos seus advogados. Sua visita à votação foi realizada um dia antes dele responder uma acusação de evasão fiscal.

ENTENDA O CASO O depoimento de Hunter busca informações sobre o seu pai, o presidente Joe Biden. O democrata é acusado de tráfico de influência pelos republicanos.

O presidente norte-americano supostamente influenciou as relações comerciais de seu filho com empresa produtora de gás natural sediada na Ucrânia.

Os republicanos investigam também um cheque de US$ 200.000 feito pelo presidente ao seu irmão, James Biden, em 2018, que foi reembolsado alguns meses depois.