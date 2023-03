Comitiva de Lula em viagem à China terá 240 empresários, diz Itamaraty

O Ministério das Relações Exteriores informou que o presidente Lula (PT) deve levar 240 empresários para a comitiva para a viagem oficial à China no fim do mês. Segundo o Itamaraty, a viagem dos executivos não é custeada pelo governo brasileiro. Na delegação, também estarão parlamentares e ministros. O Itamaraty ainda não divulgou a lista de participantes. A China é o principal parceiro comercial do Brasil desde 2009. Na viagem,a primeira de Lula ao hemisfério oriental, o governo buscará reforçar os laços com Pequim, diversificando os produtos que exporta para o país. O Brasil quer vender mais itens industrializados e não se concentrar apenas em commodities, como soja e minério de ferro.

Segundo o embaixador Eduardo Saboia, secretário de Ásia e Pacífico, na pauta também estão colaboração em tecnologia e combate à fome. “Um dos temas dessa visita é a questão do desenvolvimento, que envolve também o desenvolvimento tecnológico, mudança do clima. Essas ideias estarão presentes nas conversas e nos acordos que estão sendo negociados”, disse o secretário. A viagem ocorre entre os dias 26 e 31 de março. Segundo a agenda, no dia 28, Lula tem encontro com autoridades chineas e o presidente Xi Jinping. No dia seguinte, a comitiva participa de um seminário empresarial. Saboia disse ainda que existem 20 acordos prontos para a assinatura entre Brasil e China que abrangem áreas como agricultura, ciência e tecnologia. Um deles é referente ao primeiro satélite sino-brasileiro para monitoramento da superfície da Terra, com foco em florestas.

*Com informações da repórter Paula Lobão