Commodities lideram exportação em 25 das 27 unidades da Federação

Brasil chega ao século 21 parecido com o de 500 anos atrás, como grande produtor de matérias-primas para o mundo, como soja e outros produtos agrícolas na liderança

O Brasil fechou 2023 com o maior saldo da balança comercial da história, de R$ 98,8 bilhões, amplamente comemorado pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A conquista, entretanto, esconde um recorde nas exportações de matérias-primas e produtos primários de baixo valor agregado. Em 25 das 27 unidades da Federação, os produtos mais exportados foram commodities. As mercadorias agrícolas lideraram com folga.

Campeã absoluta das exportações nacionais, a soja foi o principal item vendido pelo exterior em 11 unidades da Federação. O grão respondeu por 16% de todo o valor comercializado pelo Brasil, com R$ 53,2 bilhões em vendas e 101,8 milhões de toneladas exportadas. Para além da pujança do produto nos Estados do Centro-Oeste, a soja também é líder em partes do Sul, Norte e Nordeste.

Na lista dos produtos mais exportados pelo Estados há ainda outras commodities agrícolas, como açúcar e carne de aves; e extrativistas, como petróleo bruto, minério de ferro e madeira. O levantamento foi feito pelo Poder360 a partir dos dados fechados do comércio exterior de 2023, divulgados pelo MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços).

Inicialmente, é importante explicar a definição do conceito de commodities reconhecida internacionalmente:

Commodity é uma palavra em inglês que é amplamente usada dessa forma em vários idiomas (no plural, usa-se commodities). Seu significado principal, em português, é “mercadoria”. No comércio internacional, o termo é usado para definir itens produzidos em larga escala, que podem ser estocados mantendo a qualidade e que servem como matéria-prima, com qualidade e características uniformes. Por exemplo, seja, milho, trigo, feijão, café, carnes, madeira ou minérios. Produtos com algum tipo de industrialização (como açúcar, suco de laranja, leite e combustíveis) também são considerados commodities porque seus preços são determinados pela demanda do mercado internacional. Dessa forma, também são considerados commodities os óleos combustíveis, precificados pelo mercado internacional e que lideram as exportações na Bahia, Pernambuco e Rio Grande do Norte, que contam com grandes refinarias de petróleo. É o mesmo caso do aço, líder em vendas para o exterior no Ceará e no Espírito Santo.

Há duas exceções. Uma delas é a Paraíba, que tem em 1º lugar a exportação de calçados. Mesmo não se enquadrando como commodity, trata-se de um produto de baixa tecnologia agregada e que somou apenas US$ 64,5 milhões em vendas. No Estado, os calçados representaram 34% das exportações, superando por uma mínima margem a venda de açúcar (33%).

No Amazonas, impulsionado pela Zona Franca de Manaus, a venda de itens classificados como “outros produtos comestíveis e preparações” somou 22% das transações. A nomenclatura abrange a fabricação de massas, biscoitos, chocolates, pratos prontos e molhos como ketchup e mostarda. Essas exportações totalizaram US$ 199 milhões, menos de 0,1% do total nacional.

Especialistas ouvidos Poder360 afirmam que a pauta exportadora baseada em matérias-primas e itens de baixo valor agregado é histórica no país. O Brasil nasceu sendo exportador de commodities. A partir dos anos 1500, quando os portugueses desembarcaram em terras tupiniquins, foi desenvolvida uma economia primária. Inicialmente, baseada na extração e exportação de pau-brasil e, posteriormente, de ouro, outros minerais e produtos agrícolas, como café e açúcar.

Esse cenário ainda prevalece em grande parte 500 anos depois, em pleno século 21. A economia brasileira não é mais 100% rural, mas também está longe de ser diversificada e tecnológica como a dos países de 1º mundo. Prova disso são as importações, lideradas por produtos manufaturados de maior valor agregado que, em muitos casos, tem produção interna próxima de zero.

Trata-se de uma combinação perigosa, segundo a economista Carla Beni, que é professora de MBAs da FGV (Fundação Getúlio Vargas). Ao exportar basicamente commodity, o Brasil assim fica refém dos preços mundiais e da variável demanda externa. Por outro lado, a dependência da importação de vários produtos industrializados carrega o risco de possíveis rupturas na cadeia global, uma vez que o país não desenvolveu a produção interna de itens essenciais.

É o caso dos fertilizantes. Apesar do agro pujante, que bate recordes anuais e sustenta as exportações do país, o Brasil depende de adubo estrangeiro para a sua safra. O item liderou as importações de 7 Estados. Foram gastos US$ 14,6 bilhões para adquirir 40,9 milhões de toneladas de fertilizantes, que somaram 6,1% das compras nacionais no exterior.

“O Brasil não produzir adubos e fertilizantes no volume que o agro necessita é um verdadeiro enigma. Temos condições para isso. A necessidade ficou totalmente exposta depois da pandemia com a guerra da Rússia com a Ucrânia, que eram nossos principais fornecedores. Ficamos expostos por não termos nos preocupado em desenvolver isso localmente”, diz Carla Beni.

As importações do país totalizaram US$ 240,8 bilhões em 2023. Considerando o valor comprado, os combustíveis lideram com 7,2% das compras do exterior. Os fertilizantes aparecem em 2º, seguidos por produtos da indústria de transformação. China, Estados Unidos e Alemanha foram os principais fornecedores.

As exportações somaram R$ 339,6 bilhões. Os óleos brutos de petróleo foram o 2º produto mais vendido, com 13% do total. Só perde para a soja, que respondeu por 16% do total exportado. China e Estados Unidos foram os principais destinos, seguidos da Argentina.

Somadas, as 5 principais commodities exportadas (soja, óleo bruto, minério de ferro, açúcar e milho) respondem por 46,6% de tudo o que o Brasil vende para o exterior.

“O Brasil continua se mantendo em um histórico agrário exportador. E este resultado específico se deve pelo recorde de exportação para China, que teve um crescimento da sua atividade econômica muito maior do que se esperava em 2023. O agro vem crescendo, mas ainda responde por cerca de 5% do PIB. Já a indústria, mesmo perdendo força, ainda tem 25%”, diz Beni.

FALTAM INVESTIMENTOS De acordo com Sabrina Navarrete, professora especialista em comércio exterior e coordenadora da pós-graduação em Negócios Internacionais da Fecap (Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado), o Brasil precisa de uma política de investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação para ampliar a diversificação da pauta exportadora.

Ela cita o exemplo da Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), que nas últimas décadas viabilizou o aumento da produtividade no campo e que continua apresentando inovações, como a variedade de soja mais resistente à seca que vem sendo testada.

“Depende de investimento em tecnologia e inovação, de ter um bom ambiente de negócios e uma infraestrutura que dê competitividade. Isso vai permitir uma diversificação e condições de entrarmos no mercado internacional com esses produtos, além do abastecimento interno. Afinal vimos com a covid como as cadeias globais ficaram desabastecidas e como ser muito depende do mundo é um risco“, diz.

A força do agro na exportação é justificada pelas boas condições do país, avalia Navarrete, que afirma que a discussão não é sobre o país deixar de exportar commodity, mas sim fazer um trabalho de diversificação para ampliar a participação de produtos de maior agregado.

“O Brasil tem um cenário muito favorável para produzir commodities, como a extensão territorial, terras férteis e bom regime de chuvas e condições boas para colheita e pecuária. Na década de 1970, a gente também teve um investimento para desenvolvimento da produção de soja. O setor do agro como um todo é muito beneficiado pelo desenvolvimento tecnológico”, diz Navarrete.

Trata-se de um trabalho que precisa ser ampliado para outros setores, segundo Carla Beni, mas também reforçado no agro. Ela lembra que a China tem investimento pesado em tecnologia para produção de alimentos na África.

A área de savana do continente tem clima e solo parecidos com a região de Cerrado no Brasil. Os chineses, assim, podem ter num futuro não tão distante um mercado fornecedor mais perto por um preço menor, uma ameaça para o agro brasileiro.

“A China, vale lembrar, fez um programa de investimento de 2006 a 2020 em pesquisa e desenvolvimento, aplicando 2,5% do PIB ao ano. Foi uma política robusta e de longo prazo que permitiu que agora o país seja reconhecido pela inovação e não mais o país da cópia. É só assim que aumenta a produtividade”, afirma Beni.