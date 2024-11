Como a diversidade, a inclusão e a equidade impulsionam a inovação?

Você sabe a diferença entre diversidade, inclusão e equidade? E qual é a importância dessas três palavras para a inovação?

Essas e mais diversas questões, e respostas, serão debatidas no segundo episódio do BBTS Talks – Conexão Inovação, uma parceria do Metrópoles com a BB Tecnologia e Serviços.

Anota aí! No dia 26 de novembro, às 14h30, a jornalista Natália André conversará com o consultor, especialista e palestrante de diversidade, inclusão e equidade, André Fischer.

Ele é o criador e diretor do Festival MixBrasil de Cultura da Diversidade, publisher do portal e editora MixBrasil, apresentador e roteirista do Cine MixBrasil no Canal Brasil/Globosat.

Além de âncora do CBN MixBrasil e colunista do MTV Notícias e do jornal Folha de S. Paulo. Tendo 6 livros publicados, incluindo o “Manual Prático de Linguagem inclusiva”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Festival Mix Brasil (@festivalmixbrasil)

Para André, o mundo como sociedade só melhora como um todo se melhora para todos. Empatia é princípio básico e alimenta a inclusão, da linguagem à convivência, passando pelas famílias, pelo meio social e o ambiente de trabalho.

A cultura inclusiva é fundamental em todos os lugares e só essa atenção já é inovadora.

Acompanhe o BBTS Talks – Conexão Inovação de “Cultura Inclusiva: Como a Diversidade Impulsiona a Inovação” ao vivo:

BBTS Talks – Conexão Inovação

Essa série é promovida pelo Metrópoles, em parceria com a BB Tecnologia e Serviços, uma provedora de soluções inteligentes que atua em diversas áreas, incluindo gestão de segurança, soluções digitais, comunicação e conectividade — sempre destacando a inovação e a tecnologia.

O primeiro episódio, de outubro, contou com a comunicadora Rosana Hermann e foi sobre “Criatividade e inovação no mundo digital”.

Já no dia 12 de dezembro, no terceiro e último encontro, falaremos sobre “Empreendedorismo, motivação e liderança”, com o estrategista de negócios, consultor e professor PHD, Edu Marostica.