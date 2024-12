Como acessar o histórico de denúncias no YouTube: passo a passo simples

Se você já fez denúncias de vídeos no YouTube e deseja consultar o histórico dessas queixas, saiba que é possível acessá-lo em poucos passos. Nessa área do site, você poderá conferir as atualizações e alguns detalhes sobre as ações tomadas pela equipe da plataforma. Para saber como encontrá-la, siga as etapas abaixo.

Como ver meu histórico de denúncias no YouTube

Importante: no aplicativo do YouTube, não existe uma área para conferir o histórico de denúncias. Por isso, se você estiver lendo esta matéria por meio do celular ou tablet, clique neste link. Você será redirecionado para o seu navegador mobile, onde precisará se conectar à sua conta e poderá ver a informação desejada.

Tempo necessário: 2 minutos Acesse a sua conta Na área à esquerda da plataforma do YouTube, clique em “Histórico de denúncias”. Analise as suas queixas Depois, na tela ao lado – na parte superior do campo com os vídeos denunciados –, clique em “Todos” e selecione o período desejado para conferir especificamente quando você acionou o recurso do YouTube.

Leia mais:

Google Play Store: 12 apps infectados exibem anúncios escondidos

Google: história, curiosidades e tudo que você precisa saber sobre a empresa

Hackers estão lucrando e roubando dados por anúncios no Google Ads; entenda

Como receber as notícias do Olhar Digital no meu celular?

Para participar e usufruir de informações do Olhar Digital no WhatsApp, o usuário deve seguir o Canal do site na seção “Atualizações” do aplicativo e ativar as notificações para ser avisado sobre novos conteúdos. Aprenda a fazer isso nos passos abaixo:

Entre no Canal do Olhar Digital; Depois, no canto superior da tela, toque em “Seguir”; Para ativar as notificações, ative o símbolo do sininho no topo da tela — o ícone só vai aparecer após você seguir o canal; Para acessar o grupo quando quiser, vá até a aba de Atualizações e clique no nome do canal — na nova atualização do WhatsApp, a aba suporta os Status e os Canais.

*Com informações do Google.

O post Como acessar o histórico de denúncias no YouTube: passo a passo simples apareceu primeiro em Olhar Digital.