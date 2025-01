Como as diferenças geracionais afetam o local de trabalho

É a primeira vez na história que cinco gerações estão nos mesmos espaços de trabalho. Isso pode apresentar desafios únicos para os empregadores de hoje, que não estão apenas executando as operações do dia a dia e criando estratégias para o sucesso a longo prazo, mas também fazendo malabarismos com essas diferenças geracionais.

Seja você um gerente ou novo no mundo profissional, é importante saber com quem você trabalhará. Aqui, você encontrará informações sobre todas as cinco gerações, incluindo o que molda seus pontos de vista, o que os motiva, seus estilos de comunicação e muito mais. Clique agora para saber mais.