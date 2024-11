Como as equipes têm usado a inteligência artificial na prática para vencer desafios?

Com 34 cases sobre a aplicação desta tecnologia em diferentes áreas, epharma considera fundamental investir na capacitação

São Paulo, novembro de 2024 – Novas tecnologias, novos aprendizados. A capacitação para usar a inteligência artificial (IA) nas empresas têm gerado resultados na prática, como ocorre na epharma, uma das principais plataformas de gestão de benefícios de saúde do país.

A empresa acaba de acelerar o tempo de integração de clientes ao convênio farmácia com o uso da IA passando de 40 horas para três minutos. Para resolver este desafio, a equipe de integração da epharma usou a tecnologia para criar textos (scripts) relacionados à requisição dos clientes. Mas a variação da data da chamada dos clientes trazia uma dificuldade para o processo.

Foi então que Wagner dos Santos, líder da equipe, decidiu reformular a abordagem. Orientou a sua equipe a fazer uma pergunta específica, detalhando a formatação desejada para a data e a combinação entre login, senha e data. “Essa mudança permitiu à ferramenta de IA entender com clareza os requisitos e fornecer uma solução precisa”, afirma Santos.

A empresa conta hoje com 34 cases sobre a aplicação da AI em diferentes áreas. O estímulo para usar esta tecnologia faz parte do Programa Lifelong Learning (LLL), que capacita e fortalece a cultura de inovação na organização. Em seis meses, 255 colaboradores foram certificados pelo programa, ou seja, quase 70%. Os cursos de Comunicação, Welcome to AI Age e AI for Leaders foram os mais procurados.

Outro de case de sucesso foi a automação da gestão e do relatório de desempenho da agência interna de marketing da epharma, que envolvia, em média, 260 materiais de diferentes complexidades por mês. A geração do relatório, que durava oito horas, caiu para uma hora.

“Liderar esse projeto foi extremamente gratificante! Eu já participei de inúmeros projetos, mas esse em especial me estimulou a aprender mais, a ficar atenta as oportunidades e tecnologias que pudessem trazer produtividade e dar mais visibilidade das entregas de valor da minha área. Um trabalho em equipe que uniu aprendizado, planejamento, dor do negócio e excelência técnica”, afirma Luciana Vicente, coordenadora de marketing e negócios da companhia. Atualmente, o processo de apresentações de ROI e desempenho são 100% automatizadas.

Novo patamar – Capacitar equipes para atuarem com novas tecnologias é uma busca constante da empresa. Neste contexto, a epharma acaba de fazer uma parceria com a plataforma de inovação Distrito, que contribuirá para elevar ainda mais o patamar de desenvolvimento de soluções que contribuam para o ecossistema da saúde no Brasil.

“Esta é uma oportunidade para explorar ferramentas e novas possibilidades por meio de Open Innovation, como a prática de intraempreendedorismo, em um só lugar, para que mais de 400 epharmers possam colocar em prática os aprendizados das trilhas de desenvolvimento oferecidas pelo RH. A parceria também viabiliza a epharma a ter apoio de mais de 38 mil startups do ecossistema da Distrito para acelerar os projetos em desenvolvimento para transformar a área da saúde”, afirma Eduardo Mangione, CEO da epharma. “Este é mais um passo emocionante em direção ao futuro da epharma como líder em seu setor”, complementa.