Como as marcas podem engajar o público e aumentar vendas no Pinterest?

O Pinterest registrou um aumento expressivo de 12% na base global, alcançando mais de meio bilhão de usuários ativos mensais. A Geração Z, por exemplo, compõe a maior parte dessa audiência, representando 42% dos usuários. Contudo, diferente de outras redes sociais, como TikTok e Instagram, o foco não está na interação direta entre usuários, mas na curadoria e descoberta de ideias visuais.

Para entender o que impulsiona o engajamento no Pinterest, a Vidmob analisou dados e métricas de desempenho das principais categorias da plataforma.

A análise revelou que o Pinterest apresenta fortes oportunidades para as marcas. No entanto, a forma como os usuários se envolvem pode variar de maneiras únicas.

Poder das preferências do usuário

As marcas do setor de hospitalidade, voltadas para férias, restaurantes, entretenimento e eventos, que se alinham com tópicos de pesquisa populares no Pinterest, por exemplo, podem aproveitar o poder das preferências do usuário da plataforma.

Uma dessas marcas promoveu uma campanha criativa direcionada ao tema noivas, um dos mais buscados no Pinterest.

A campanha, que apresentou os serviços de cerimônia e recepção da marca, permitiu que eles atingissem efetivamente o público-alvo, resultando em um aumento de 76% na taxa de cliques em pin (PCR) em comparação com a média da conta.

Esse sucesso ressalta a importância de entender as preferências do público, os comportamentos de pesquisa e a mentalidade da plataforma para maximizar a eficiência de custos e o retorno sobre o investimento em anúncios.

Alinhar o call to action com os valores da plataforma

Além de focar nas categorias que os usuários buscam, adaptar os elementos tradicionais da marca para se alinhar às preferências da plataforma pode ser uma abordagem eficaz.

A análise da Vidmob mostrou que a popular mensagem “Reserve agora”, de outra marca do setor de hospitalidade, teve uma queda de 38% nos cliques no Pinterest.

A mensagem direta pode ser excessiva para os usuários que, geralmente, estão sonhando com as próximas férias e ainda estão nos estágios iniciais do planejamento.

Em vez disso, CTAs que evocam uma conexão emocional, como “Seu refúgio de verão começa aqui”, “A Praia está chamando” e “Viva a boa vida”, tiveram melhor desempenho, pois se alinham com o espírito exploratório dos usuários do Pinterest.

Apelo ao lifestyle

Além de melhorar as mensagens da campanha, as marcas devem focar em aspectos individuais que afetam as reservas, como comodidades, atividades e opções gastronômicas, além da localização.

O conteúdo relacionado a alimentos e bebidas é uma boa oportunidade para aumentar o apelo de lifestyle dessas marcas.

Usar a cultura gastronômica do Pinterest é uma estratégia eficaz, já que é uma das categorias mais populares na plataforma.

Por exemplo, uma marca contou com aumento de 82% no engajamento ao usar conteúdo de comida. Incorporar experiências culinárias aspiracionais na mensagem de luxo e conforto pode aumentar o engajamento e fortalecer a marca na plataforma.

Conteúdo selecionado e lookbooks

Os pins relacionados ao lifestyle são muito populares no Pinterest.

Usar o entusiasmo da plataforma pela moda tem sido eficaz para atrair também quem busca por férias. Inspirados por moda e lookbooks – uma coleção de fotografias compiladas –, e aproveitando a base de usuários predominantemente feminina de 70% da plataforma, uma marca de hospitalidade promoveu campanhas de moda que destacaram o glamour das férias em Las Vegas, nos Estados Unidos.

A abordagem resultou em um aumento de 80% na taxa de cliques, graças às imagens aspiracionais de moda. Alinhando com as preferências da plataforma, a marca atraiu com sucesso aqueles que desejavam ter uma experiência sofisticada em uma viagem internacional por meio do conteúdo estilizado no Pinterest.

Para Miguel Caeiro, head latam da Vidmob, o estudo representa um grande avanço na compreensão dinâmica do Pinterest.

“Os insights são fundamentais para entender tanto as preferências do público quanto os comportamentos de pesquisa e a mentalidade da plataforma. Isso permite otimizar a eficiência de custos e o retorno sobre os investimentos em anúncios. Essa estratégia não só amplia a visibilidade da marca e o seu engajamento, como também a posiciona como referência em seu segmento de atuação”, afirma.