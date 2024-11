Como as políticas de Trump podem impactar o setor de tecnologia

Com a iminente posse de Donald Trump, líderes empresariais do setor de tecnologia estão se preparando para as mudanças que suas políticas podem trazer. Questões como tarifas, regulamentação de inteligência artificial (IA) e fusões e aquisições estão no centro das discussões.

O The Wall Street Journal abordou as questões, indicando como a IA continua sendo a principal preocupação, com diretores de tecnologia focados em como o governo federal poderá influenciar o desenvolvimento e a supervisão dessa tecnologia.

Suvajit Basu, ex-diretor de tecnologia da Goya Foods, destacou a importância de entender como a IA pode impactar o planejamento estratégico das empresas, principalmente no que diz respeito à automação e à força de trabalho.

Tarifas e aumento de custos na nova era Trump

Uma das primeiras ações esperadas de Trump é a implementação de tarifas elevadas, especialmente em relação à China;

O aumento dos custos de hardware importado, como laptops e smartphones, pode impactar diretamente os orçamentos de tecnologia das empresas, como alertou Thomas Phelps, da Laserfiche;

Por outro lado, John Roese, da Dell, acredita que as empresas serão capazes de se adaptar rapidamente a essas mudanças.

Mudanças na regulamentação de IA

A IA também estará sob os holofotes. Trump já indicou que pretende reverter a ordem executiva de Biden, que estabelecia regras mais rigorosas para a IA. Para as empresas, isso significa menos burocracia e maior flexibilidade para inovar, mas, também, maior responsabilidade em garantir a segurança e a ética dos modelos de IA.

A remoção da ordem pode acelerar o lançamento de produtos, mas coloca mais pressão sobre as empresas para lidar com questões, como viés e segurança.

No campo das fusões e aquisições, espera-se que a administração Trump adote abordagem mais relaxada. Isso pode beneficiar a inovação, permitindo que grandes empresas adquiram talentos e tecnologia, contudo, cria desafios para os executivos, que precisarão integrar sistemas de TI de empresas compradas, como visto na recente aquisição da VMware pela Broadcom.

Embora seja cedo para prever todas as ações de Trump, o setor de tecnologia já está se preparando para uma nova era de menos regulamentação, mais flexibilidade e desafios no que diz respeito à IA e ao mercado de fusões.

