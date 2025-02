Como atualizar o PC para o Windows 11 gratuitamente 

O Windows 11 é o sistema operacional mais atual da Microsoft e traz diversas melhorias para os usuários, como atualizações frequentes, um design mais limpo e aplicativos exclusivos. Quer saber como atualizar o seu PC para o software mais recente? Continue a leitura!

Por que atualizar o PC para Windows 11?

Um dos principais motivos para realizar a atualização do seu PC para o Windows 11 é que a Microsoft, após o dia 14 de outubro de 2025, não vai mais fornecer atualizações gratuitas de software para o Windows 10, as quais vinham diretamente do Windows Update e serviam para prestar assistência técnica e corrigir problemas de segurança.

PC com sistema operacional Windows (Reprodução: Sebastian Bednarek/Unsplash)

Isso faz com que o sistema operacional possa apresentar problemas de desempenho, além de deixar o computador vulnerável. Além disso, o Windows 11 apresenta uma nova interface com um design feito para elevar a produtividade e facilitar o acesso ao menu “iniciar”, gerando uma maior organização.

Outro ponto importante é o desempenho que foi melhorado após as atualizações feitas pela Microsoft. O novo sistema operacional pode ser ideal para os gamers, por exemplo, pois detém taxas de quadros mais altas e gráficos mais suaves, além das tecnologias DirectStorage e Auto HDR, responsáveis por proporcionar cores mais vivas e reduzir o tempo de carregamento dos games.

Apesar dos diversos pontos positivos, o Windows 11 tem uma rigorosa exigência de sistema para realizar o update, o que pode levar os usuários a adquirir componentes de hardware mais avançados ou até um novo PC.

O novo sistema também pode ser incompatível com softwares ou drivers, principalmente os mais antigos ou pouco atualizados. Essa incompatibilidade pode afetar a utilização de dispositivos como scanners, impressoras e outros equipamentos. Então, atualizar o PC pode ser melhor.

Veja como atualizar o Windows 10 para o 11 de graça

Primeiramente, saiba se o seu PC é compatível com o Windows 11. Para isso, vá em “Atualização e Segurança” e veja se o update está disponível. Se não estiver, vai aparecer esta mensagem no menu presente no lado direito da tela “Esse PC atualmente não atende aos requisitos mínimos de sistema para executar o Windows 11”. Porém, caso esteja, basta seguir o passo a passo descrito a seguir. Confira!

Tempo necessário: 2 minutos Acesse o site da Microsoft e baixe o assistente de instalação Abra o assistente de instalação e siga o processo Clique em “Reiniciar agora” Após realizar o download, abra o assistente de instalação e siga as instruções exibidas na tela. Depois de reiniciar o PC, você pode aproveitar os benefícios do Windows 11 em seu computador.



