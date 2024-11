Todo equipamento com alto-falantes implantados, como é o caso dos notebooks, oferece um limite já especificado de volume. Porém, o que é considerado o volume máximo na máquina pode não ser o suficiente para alguns usuários, e essa insatisfação desperta a necessidade de encontrar novas formas para aumentar o som.

Por isso, separamos algumas informações que vão ajudá-lo a aumentar o volume do notebook além do limite pré-estabelecido pelo laptop. Confira mais informações a seguir.

Por que aumentar o volume do notebook além do limite?

Nem todos os usuários precisam desse aumento do volume, especialmente porque essas modificações são digitais e não físicas (não há mudança alguma no hardware) e pode prejudicar a qualidade do som.

Pessoa digitando no teclado de um notebook

Apesar disso, pessoas que possuem algum nível de perda auditiva, mas que ainda conseguem ouvir um pouco, podem se beneficiar dessas alterações. Se esse não for o seu caso, contudo, é provável que não precise de qualquer alteração.

Como aumentar o volume do notebook além do limite

Apesar de nossas dicas, é importante informar que a utilização frequente de fones de ouvido gera perdas significativas na audição humana; então, é fácil perceber que volumes muito altos têm um efeito ainda pior. Utilize as dicas a seguir com moderação.

Página inicial do website do software FX Sound

Extensão do Google Chrome: a extensão Volume Booster é gratuita, está disponível para sistemas operacionais como Windows e Mac, e aumenta o poder do volume de sua máquina significativamente. A utilização é bem simples: instale a extensão, acesse a barra de volume que vai aparecer e o volume será alterado;

a extensão Volume Booster é gratuita, está disponível para sistemas operacionais como Windows e Mac, e aumenta o poder do volume de sua máquina significativamente. A utilização é bem simples: instale a extensão, acesse a barra de volume que vai aparecer e o volume será alterado; Programa FxSound: é um software gratuito e oferece recursos não apenas para aumentar o volume além da capacidade normal do notebook, mas conta com algumas ferramentas que prometem reproduzir um som mais limpo e nítido;

é um software gratuito e oferece recursos não apenas para aumentar o volume além da capacidade normal do notebook, mas conta com algumas ferramentas que prometem reproduzir um som mais limpo e nítido; Altere a configuração do PC: o Windows disponibiliza uma ferramenta nativa para aumentar o som. Vá em Configurações > Sistema > Som > Propriedades do dispositivo > Propriedades adicionais do dispositivo > Aperfeiçoamento > selecione a caixinha do Equalizador e Equalizador de intensidade > clique em Ok.

