Como baixar vídeos do Bluesky: passo a passo

Abra o aplicativo do Bluesky, localize o vídeo que deseja baixar e, na postagem, comente com o comando: @down.blue .

Após alguns segundos, você receberá uma notificação com uma resposta do bot. Clique na notificação para abrir a resposta do bot. Você será redirecionado para o site do Down.Blue, já com o link do vídeo copiado.