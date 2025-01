Manter-se atualizado com as condições climáticas do dia é essencial para planejar suas atividades. O widget de clima do Google é uma solução prática que permite acompanhar a previsão do tempo diretamente na tela inicial do seu celular.

Além de fácil configuração, ele oferece informações claras e precisas, garantindo que você esteja sempre preparado para o clima.

Tela de informações do tempo e clima do widget Resumo / Crédito: Olhar Digital

Como colocar o clima do Google na tela inicial do celular

Opção Widget Em um espaço vazio na sua área de trabalho, clique e segure até aparecer a opção de Widgets. Acesse essa opção. Busque por Google Na lista de aplicativos com widgets, procure por Google ou por Gemini, a opção varia de acordo com o sistema do seu dispositivo. Clique para abrir uma seleção de widgets do famoso buscador. Deslize a tela até encontrar a opção Resumo e selecione-a. Estilo do Widget Agora você pode escolher o estilo do widget, com as seguintes opções:

Transparente: não possui cor de fundo.

Semi-transparente: apresenta um leve fundo.

Sólido: com fundo escuro.

Pronto! O clima do Google estará na tela inicial do seu celular, mantendo você atualizado com as previsões meteorológicas.

Vantagens de usar o widget de clima do Google

Tela de configurações do widget Resumo / Crédito: Olhar Digital

O recurso oferece praticidade, permitindo acesso rápido à previsão do tempo sem a necessidade de abrir aplicativos. Com opções de customização, disponibiliza diferentes estilos de widgets que se adaptam ao design da tela inicial do usuário.

É informativo, fornecendo previsões atualizadas com dados sobre temperatura, condições climáticas e outros detalhes relevantes. Além disso, integra-se ao Google, utilizando dados confiáveis do buscador para garantir informações precisas.

