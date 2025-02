Como e onde o sangue é produzido no nosso corpo?

O sangue é o fluido que mantém a vida, correndo pelos vasos capilares, veias e artérias. Ele transporta elementos essenciais para os tecidos do corpo, como hormônios, vitaminas e oxigênio.

Para isso, o corpo humano reabastece constantemente seu suprimento de sangue, criando sangue novo. Deste modo, quase meio litro de sangue fresco é produzido semanalmente – mas de onde vem todo esse sangue?

A formação de células sanguíneas é um processo contínuo pelo qual os constituintes celulares do sangue são reabastecidos conforme necessário. Essas células sanguíneas, que ficam suspensas pelo plasma, são divididas em três grupos: os eritrócitos (glóbulos vermelhos), os leucócitos (glóbulos brancos) e os trombócitos (plaquetas sanguíneas).

O tempo de vida das células sanguíneas é limitado, variando de algumas horas a alguns dias para os glóbulos brancos, cerca de 10 dias para as plaquetas e cerca de 120 dias para os glóbulos vermelhos. Por conta disso, estas células precisam ser substituídas constantemente, sendo que a taxa de produção de células sanguíneas é controlada pelas necessidades do corpo.

Glóbulos vermelhos via Anirudh / Unsplash

O que é o sangue e para que ele serve?

O sangue que percorre as veias, artérias e capilares é conhecido como sangue total, uma mistura de cerca de 55% de plasma e 45% de células sanguíneas. Cerca de 7 a 8% do peso corporal total é composto por sangue.

A principal função do plasma é transportar células sanguíneas por todo o corpo. Ele é composto principalmente de água, sais, açúcar e fatores de coagulação, e leva consigo nutrientes, anticorpos e mensageiros químicos, como hormônios e proteínas, que ajudam a manter o equilíbrio de fluidos do corpo.

Os glóbulos vermelhos contêm uma proteína especial chamada hemoglobina, que ajuda a transportar o oxigênio dos pulmões para o resto do corpo e, em seguida, retorna o dióxido de carbono do corpo para os pulmões para que possa ser exalado.

A cada minuto, os glóbulos vermelhos percorrem todo o sistema circulatório, transportando oxigênio para cada uma das células do corpo, que produz cerca de 2 milhões de novos glóbulos vermelhos a cada segundo.

Glóbulos brancos via Corona Borealis Studio / Shutterstock

Enquanto isso, os glóbulos brancos ajudam a combater infecções e auxiliam no processo imunológico. Eles são muito menos numerosos do que os glóbulos vermelhos, representando cerca de 1% do sangue.

As plaquetas, por sua vez, não são de fato células, mas sim pequenos fragmentos de células. Elas ajudam no processo de coagulação do sangue, reunindo-se no local de uma lesão, por exemplo, aderindo ao revestimento do vaso sanguíneo lesionado e formando uma plataforma sobre a qual a coagulação do sangue pode ocorrer.

Ou seja, as funções do sangue incluem formar coágulos sanguíneos para evitar a perda excessiva de sangue, transportar células e anticorpos que combatem infecções, regular a temperatura corporal, e levar produtos residuais aos rins e ao fígado – que filtram e limpam o sangue.

Onde e como o sangue é produzido no nosso corpo?

Esterno via Nino Liverani / Unsplash

A medula óssea cria todos os glóbulos vermelhos, quase todos os glóbulos brancos e todas as plaquetas do nosso corpo. Em outras palavras, todas as células sanguíneas surgem da medula óssea (tecido adiposo macio dentro das cavidades ósseas), principalmente dos ossos longos dos braços, pernas, costas e esterno.

São as células especiais nos rins, chamadas células peritubulares, que percebem quando o nível de oxigênio no sangue diminui e começam a secretar uma proteína chamada eritropoietina. Essa proteína passa pela corrente sanguínea até chegar à medula óssea.

Então, a medula óssea produz células-tronco, os blocos de construção que o corpo usa para produzir as diferentes células sanguíneas. A eritropoietina envia uma mensagem para as células-tronco dizendo para que mais delas se desenvolvam em glóbulos vermelhos, em vez de glóbulos brancos ou plaquetas.

Com informações de American Society of Hematology e Universidade Johns Hopkins.

