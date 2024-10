Como Entrar na Fazenda: Dicas e Passos para Realizar o Sonho

O Processo de Seleção

O processo seletivo envolve várias etapas. Após a inscrição, a produção faz uma préseleção com base nas respostas e nos vídeos. Se você for escolhido, poderá passar por entrevistas online e presenciais, além de testes psicológicos e médicos. A escolha final leva em consideração o potencial de entretenimento, as histórias de vida e a capacidade de convivência em grupo.