Como escolher o melhor forno com air fryer para sua cozinha

Escolher um forno com função air fryer pode ser uma ótima decisão para quem busca praticidade e eficiência na cozinha. Mas a diversidade de modelos e funções pode deixá-lo confuso e com dúvidas. Por isso, vamos abordar os principais fatores a considerar na hora de escolher o ideal para o seu perfil.

Como escolher um forno com air fryer

1. Onde ele será colocado?

No topo da lista de características para prestar atenção, está o tamanho e a capacidade do forno. Antes de escolher, meça o espaço onde o forno será instalado. Modelos de embutir e de bancada têm tamanhos variados, e é essencial garantir que ele caiba no local desejado.

Lembre-se que alguns modelos precisam de espaço extra ao redor para ventilar adequadamente. Por isso, verifique as recomendações do fabricante.

2. Para quem você vai cozinhar e quais tipos de alimentos?

Além do tamanho externo, você deve considerar também a capacidade interna. Por isso, é importante saber para quantas pessoas você costuma cozinhar. Se você prepara refeições para muitas pessoas, precisará de um forno com maior capacidade. Para uma ou duas pessoas, um modelo compacto é suficiente.

(Imagem: Brizmaker / Shutterstock.com)

Além disso, você deve pensar o que quer preparar. Se você gosta de assar pizzas grandes ou frangos inteiros, um forno maior será mais prático.

Sendo assim:

10 a 20 litros: ideal para solteiros ou casais;

Acima de 30 litros: recomendado para famílias maiores ou para quem cozinha grandes porções.

3. Quais funções você realmente precisa?

Uma das principais características desse tipo de eletrodoméstico é a multifuncionalidade. Então, além de air fryer, o forno pode oferecer outras funções, como grill, convecção, assar e descongelar.

Geralmente, quantas mais funções o modelo tem, mais caro ele é. Por isso, pense quais funções você prefere ou realmente precisa.

Apenas air fryer ou multifuncional? Alguns fornos são mais simples e se concentram na função air fryer, enquanto outros incluem outros modos de preparo.

Painel manual ou digital? Modelos digitais permitem ajustes mais precisos, mas podem ser mais caros.

Uma boa dica é escolher um modelo com botões ou painéis que sejam fáceis de entender, além de escolher um aparelho com controle de temperatura ajustável, que permita alcançar até 230 °C, ideal para a função air fryer.

(Imagem: Elena Veselova / Shutterstock.com)

Já que você vai investir em um forno multifuncional, não se esqueça de checar os acessórios. Veja se o forno vem com cestos para air fryer, bandejas antiaderentes ou grelhas ajustáveis.

4. A potência é suficiente?

Já que o diferencial do aparelho é a função air fryer, observe a potência do forno. Certifique-se de que o forno tenha pelo menos 1.500 watts na função air fryer para garantir resultados rápidos e crocantes.

Para você desfrutar de uma alimentação saborosa sem se preocupar com o aumento do preço na conta de luz, procure um modelo com boa eficiência energética. Assim, você equilibra desempenho e economia.

5. É fácil de limpar e usar?

Provavelmente para quem procura por um modelo prático e múltiplo, a facilidade de limpeza é um item importante, opte por modelos com revestimento antiaderente ou partes removíveis, que são mais fáceis de limpar.

(Imagem: Shutterstock)

Revestimento antiaderente facilita a limpeza e evita que resíduos grudem. Acessórios removíveis, como bandejas e cestos laváveis, tornam o dia a dia mais prático.

6. O modelo tem boas avaliações?

Apostar em marcas renomadas pode evitar dores de cabeça, como Brastemp, Philco, Mondial e Electrolux. Verifique que a empresa tem um bom atendimento (como em plataformas como o Reclame Aqui), que oferece garantia estendida de 12 meses e possui suporte técnico na sua cidade (ou próximo a ela).

Igualmente importante é ler reviews de outros usuários para verificar se o aparelho realmente entrega alimentos crocantes, e se a durabilidade corresponde às expectativas

7. Ele cabe no meu orçamento?

Você já escolheu o modelo e leu a opinião de outros usuários? Agora, procure pelo melhor preço! No caso de fornos com air fryer, os valores podem variar de R$ 400 a R$ 3.000, dependendo das funções e tamanho.

Por isso, defina seu orçamento antes de procurar! Além disso, você pode usar a extensão OD Ofertas para te ajudar a encontrar o menor preço. Nós já fizemos uma seleção de excelentes modelos de forno com air fryer para você equipar sua cozinha.

Como funciona um forno com airfryer?

Um forno com função air fryer combina as tecnologias de convecção (circulação de ar quente) e resistência elétrica, criando um fluxo de ar intenso e uniforme que cozinha os alimentos de maneira rápida e eficiente. A principal vantagem é replicar a textura e o sabor de frituras tradicionais, mas usando pouquíssimo ou nenhum óleo.

Um ventilador interno distribui o calor, para dourar e garantir que os alimentos fiquem crocantes de maneira uniforme. Como cozinha mais rápido do que fornos convencionais, consome menos energia em cada preparo. E além da função air fryer, pode assar, grelhar, descongelar e até desidratar alimentos, dependendo do modelo.

