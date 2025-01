Como escolher uma escola transformadora para seu filho

Quando se pensa no futuro dos filhos, escolher a escola ideal é uma das decisões mais importantes enfrentadas pelos pais. Não se trata apenas de preparar para provas ou vestibulares, mas de oferecer uma educação que transforme, inspire e ajude a formar cidadãos completos e preparados para a vida. No Distrito Federal, o Colégio Ciman assume, há 54 anos, essa missão com um olhar atento às mudanças da sociedade.

Os diferenciais do Ciman ultrapassam o currículo. Com uma proposta pedagógica baseada no construtivismo sociointeracionista e nos melhores valores humanos, o colégio vai além do conteúdo acadêmico, desenvolvendo competências para todos os desafios da vida. “Nosso objetivo é formar cidadãos realizados, capazes de transformar o mundo com conhecimento, ética e felicidade”, ressalta Atef Aissami, diretor-geral do colégio.

Com unidades na Octogonal/Sudoeste e no Cruzeiro, o Ciman oferece todas as etapas de ensino, desde a Educação Infantil até o Ensino Médio, incluindo período integral e atividades extracurriculares, como escolinhas de esportes e artes abertas à comunidade. Essa ampla variedade de serviços, aliada ao atendimento individualizado e ao projeto pedagógico consistente, consolida o Ciman como escola referência no DF.

O Colégio Ciman acompanha cada aluno de forma única, oferecendo atendimento personalizado e construindo uma parceria sólida com as famílias. Essa proximidade reflete o compromisso da escola em proporcionar uma educação significativa, focada nas necessidades individuais de cada estudante.

“Aqui, educamos para o presente e para o futuro, oferecendo uma infância de boas lembranças, uma adolescência cheia de descobertas e uma juventude preparada para escolhas responsáveis, sempre com pesquisa e muita aquisição de conhecimento”, explica Leonardo Eustáquio, diretor da unidade Cruzeiro.

O ambiente acolhedor e cuidadosamente planejado também é peça-chave nessa transformação, sendo propício e prazeroso às atividades educacionais. O Ciman conta com espaços que vão além das salas de aula, como piscinas, campos de futebol society, quadras poliesportivas, estações de botânica, bibliotecas multifuncionais e laboratórios modernos.

A sustentabilidade é outra prioridade, com sistemas de produção de energia limpa que refletem a preocupação da escola com o futuro do planeta. “Criamos um ambiente seguro, confortável e inspirador, onde cada um, na comunidade escolar, pode desenvolver seu potencial ao máximo”, afirma Mark Mello, diretor da unidade Octogonal/Sudoeste.

Outro grande diferencial está na vivência dos valores humanos. Por meio do Projeto Vivendo Valores na Escola (Vive) e de muitos outros, o Ciman promove ações que inspiram empatia, solidariedade e ética no dia a dia da comunidade. Essas práticas criam um ambiente escolar mais humano e acolhedor, onde os valores são vividos e não apenas discutidos.

“Trabalhamos, desde a infância, competências técnicas e socioemocionais por meio de um ensino de excelência e da vivência de valores. Dessa forma, preparamos os estudantes para ser cidadãos plenos, capazes de participar construtivamente das novas sociedades”, completa Mark Mello.

Ao longo de mais de meio século, o Ciman formou gerações de alunos que carregam não apenas o conhecimento adquirido, mas também valores sólidos para suas vidas.

“Nossa maior alegria é ver ex-alunos felizes e bem-sucedidos, refletindo aquilo que construíram aqui e sendo as melhores referências para a nossa escola. Isso é a prova de que a educação transforma e o Ciman inspira isso todos os dias”, ressalta Atef Aissami.

