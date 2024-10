Como foi a votação de Cristina Mel para vereadora de Nova Iguaçu-RJ

A cantora gospel Cristina Mel, conhecida por sua carreira de décadas no meio cristão, não conseguiu se eleger vereadora em Nova Iguaçu, RJ, nas eleições de 2024. Com 1.413 votos, Cristina ficou como suplente, sem conquistar uma vaga na Câmara Municipal.

Com sua trajetória consolidada na música gospel, Cristina Mel tentou expandir sua atuação para a política, com propostas voltadas à defesa da família, educação e direitos das mulheres.

Apesar do resultado eleitoral, Cristina continua como uma referência na música cristã e segue com seu trabalho ministerial, mantendo uma forte conexão com seu público.

