Como foi acidente em Campinas que matou Rina, fundador da Bola de Neve

São Paulo — O acidente que matou o apóstolo Rina, como era conhecido Rinaldo Luiz de Seixas Pereira, fundador da Bola de Neve Church, aconteceu às 16h04, na Rodovia Dom Pedro 1º, em Campinas, no interior do estado de São Paulo. Ele teria caído com a moto, sem envolvimento de outros veículos no acidente.

Segundo a Concessionária Rota das Bandeiras, que é responsável pela administração do Corredor Dom Pedro de rodovias, Rina caiu da motocicleta na altura do km 131 da Dom Pedro 1º (SP-065). O fundador da Bola de Neve sofreu uma fratura na clavícula e foi levado ao Hospital das Clínicas da Unicamp, onde não resistiu aos ferimentos e morreu.

A concessionária informa que a vítima estava em estado grave por causa da queda.

O acidente levou à interdição de uma das faixas da pista sul (em direção a Jacareí) por cerca de 40 minutos.

Igreja

A informação da morte de Rina foi confirmada em nota divulgada pela igreja.

“Com profunda dor, informamos o falecimento do Apóstolo Rinaldo Luiz de Seixas Pereira, fundador da Igreja Bola de Neve, ocorrido neste dia 17 de novembro de 2024, em um fatídico acidente de moto no interior de São Paulo”, diz o texto.

“Neste momento de grande tristeza, nos colocamos em oração por sua família, amigos e toda a igreja que foi tão abençoada por seu ministério, deixando um legado que jamais será esquecido. Informações sobre o velório e o sepultamento serão divulgadas em breve”, afirma a igreja.