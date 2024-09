Como foi o almoço em que Lira confirmou Hugo Motta como seu candidato

1 de 1 WhatsApp Image 2024-09-11 at 15.10.26 – Foto: nullO presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), confirmou o líder do Republicanos na Casa, Hugo Motta (PB), como seu candidato ao comando da Casa em 2025 durante um almoço nesta quarta-feira (11/9), em Brasília.

O encontro aconteceu em uma sala reservada do restaurante Marie, no bairro da Asa Sul, e contou com as presenças dos líderes de partidos de diferentes espectros políticos, entre eles, o PT de Lula e o PL de Jair Bolsonaro.

O almoço contou ainda com as presenças dos líderes de siglas do Centrão, como o PP, o MDB e o Podemos e de ao menos um dos vice-líder do governo na Câmara: o deputado Renildo Calheiros (PCdoB-PE).

O encontro foi organizado sob o pretexto de comemorar o aniversário de Hugo Motta. O parlamentar paraibano completou 35 anos de idade nesta quarta.

