Como funcionam os ETFs e o que você precisa saber antes de investir

Os ETFs, fundos de investimentos negociados em bolsa de valores, vem ganhando cada vez mais espaço entre os investidores, atualmente já são mais de 70 os ETFs de renda variável listados na B3, Bolsa de Valores brasileira, além de 8 de renda fixa.

“As opções dos investidores estão cada vez mais globalizadas e, ao comprar cotas de um determinado ETF, será possível realizar investimentos em empresas nacionais ou globais com praticidade e eficiência, através da bolsa brasileira”, destaca Gabriela Shibata, gerente de produtos da B3.

+ Novo ETF listado na B3 investe em títulos do Tesouro Direto

O que são ETFs?

A diferença destes para outros fundos mais tradicionais, além do fato de serem negociados em bolsa, é que os ETFs contam com uma gestão passiva (o que barateia a taxa de administração).

Outro ponto é que eles acompanham sempre um índice de referência. Ou seja, o gestor do fundo não vai escolher os ativos que compõem o fundo: só irá replicar as mesmas posições do índice que aquele ETF acompanha.

O que você precisa saber sobre os ETFs

Diversificação: Por replicar os índices, os ETFs oferecem uma possibilidade expressiva de diversificação de portfólio. No Brasil, é possível escolher entre os ETFs de renda fixa, que replicam carteiras de títulos públicos, ou os ETFs de renda variável, que podem acompanhar índices locais ou internacionais e de diversos setores.

Veja exemplos de dois índices locais e três internacionais:

BOVA11: um dos mais tradicionais do mercado brasileiro, este ETF replica a carteira teórica do Ibovespa, principal índice acionário do País;

DIVO11: busca replicar o Índice Dividendos (IDIV), que reúne as principais empresas brasileiras pagadoras de dividendos;

HASH11: este é o primeiro ETF do País a ter um índice de referência composto por criptoativos, o Nasdaq Crypto Index:

XINA11: segue o índice MSCI China e é composto por cerca de 700 empresas chinesas de grande e médio porte, o equivalente a 85% do total de companhias com capital aberto no país asiático;

TECK11: tem como referência o índice NYSE FANG+, que conta com as 10 grandes empresas de tecnologia e consumo do mundo, como Netflix e Google.

Liquidez: Por ser um fundo negociado em bolsa, a liquidez de um ETF varia com a oferta e a demanda do produto no mercado. Dessa forma, para vender uma cota de determinado ETF, é necessário negociá-la na bolsa com alguém interessado em comprar. As negociações são feitas de forma contínua, durante todo o pregão.

Rentabilidade: A rentabilidade que o investidor vai conseguir com um ETF também depende da oferta e da demanda. Como o fundo é negociado em bolsa, é possível manter o produto na carteira até o momento em que o investidor considerar mais adequado realizar seus lucros (ou prejuízos, se errar a mão na hora de se desfazer do ativo).

Além disso, é importante destacar que a cotação de um ETF tende a acompanhar as variações observadas no seu índice de referência.

+Veja 9 cursos gratuitos da B3 para começar a investir em renda fixa

Custos do investimento: “O ETF pode proporcionar mais rapidez e eficiência no momento de diversificar seus investimentos, além de exigir um capital de investimento inicial baixo, considerando que o lote mínimo de negociação é de uma cota. Se fosse comprar cada um dos ativos que compõem a carteira de um ETF, o investidor teria um desembolso bem maior.

Outros custos de negociação que os ETFs apresentam são os mesmos vistos na hora de investir em ações: corretagem e emolumentos. Por ser um fundo de investimento, esses produtos também têm taxa de administração, que costumam ser muito menores do que em outros fundos tradicionais por causa da gestão passiva.

Tributação: Para os ETFs de renda fixa, a tributação é de 15% sobre o lucro líquido em carteiras de títulos que tenham um prazo médio de, no mínimo, dois anos.

Já para os ETFs de renda variável, a tributação ocorre de forma semelhante à de ações: na venda de cotas é cobrada uma taxa de 15% sobre o lucro líquido das operações normais e de 20% no caso de operações de day trade.

Como investir: Para investir em ETFs é necessário abrir uma conta em uma corretora de valores de sua preferência. Com a conta aberta, basta acessar as plataformas de investimentos disponíveis pela instituição para os clientes e negociar as cotas na bolsa.

Leia a reportagem completa no B3 Bora Investir, parceiro do site IstoÉ Dinheiro.

O post Como funcionam os ETFs e o que você precisa saber antes de investir apareceu primeiro em ISTOÉ DINHEIRO.