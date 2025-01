Como jogar com times brasileiros no EA FC 25? Veja tutorial

O EA Sports FC 25 chegou em setembro de 2024 para usuários dos consoles PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S / X, Nintendo Switch e também para PC. Apesar de aguardado, o game dividiu opiniões, uma vez que ele apresentou poucas mudanças na jogabilidade em outros quesitos, quando comparado ao anterior.

Mesmo assim, o game continua interessante: como em outras edições, ele permite que você jogue com alguns times nacionais, já que o jogo conta com uma licença da Copa Libertadores da América. Isso possibilita que você use tomes nacionais participantes em partidas amistosas ou até na competição oficial.

Confira abaixo um tutorial de como jogar com times brasileiros no famoso jogo de futebol.

Antes de ensinar o tutorial, é importante lembrar dois pontos importantes. A primeira é que EA FC 25 não possui uma Liga Brasileira e, por isso, a única forma de jogar com times brasileiros é jogando o modo Copa Libertadores da América, seja o torneio completo ou amistosos. Com isso, apenas as equipes que se classificaram para a edição de 2024 da competição estão presentes no game. São eles:

Atlético MG

Botafogo

Flamengo

Fluminense

Grêmio

Palmeiras

São Paulo.

Imagem: Divulgação

O segundo ponto é que os times não apresentam os elencos originais no jogo, sendo usados jogadores genéricos. Isso porque existe uma extensa luta judicial entre a Eletronic Arts e representantes de jogadores e clubes do país, impedindo que eles voltem a aparecer de forma oficial no game.

Veja o passo a passo abaixo.

Tempo necessário: 10 minutos Escolha a opção “Jogo Rápido” na tela principal do game; Depois, aperte “R1” no PlayStation ou “RB” no Xbox, para mudar a aba. Vá até CONMEBOL Libertadores;

Em seguida, aperte “X” no PlayStation ou “A” no Xbox, para seguir adiante; Escolha um cenário de jogo, que pode ser uma partida de grupo da Libertadores da América, ou a simulação da final entre dois times participantes;

Na opção “Amistoso da CONMEBOL Libertadores”, é possível jogar uma partida entre clubes da competição contra equipes do mundo todo; Na tela seguinte, escolha o lado do seu time; Agora, escolha os times que estarão na disputa. Lembre-se de que, para escolher os times brasileiros, é preciso trocar a liga para “CONMEBOL”;

Escolha os uniformes usados no jogo; Depois, você pode mudar as opções de partida; É possível alterar desde o elenco titular do time, até as configurações de jogo, como dificuldades, estádio, horário e clima, entre outros. E pronto! Você já pode jogar e se divertir com os times nacionais no jogo.

Por que EA FC 25 não possui todas as equipes do Campeonato Brasileiro?

A razão para isso é um pouco complexa e envolve diversos fatores, como processos movidos por jogadores contra a Eletronic Arts e até licenciamento de times e torneios com jogos rivais, como eFootball, da Konami. A situação envolve problemas legais, contratos com altos valores entre clubes e a responsável ela franquia de jogos de futebol.

Alguns dos motivos são:

Lei Pelé de direito de imagem no Brasil: garante que o jogador que atua no país tenha uma série de direitos em relação à profissão de atleta, desde 1998;

Valor baixo oferecido aos clubes brasileiros;

Contratos de atletas sem algumas cláusulas, diretamente ligadas aos contratos de uso de imagem.

Outras ligas, como as da Inglaterra, Alemanha e Argentina estão de forma oficial no jogo, e a razão é o jeito com que cada uma delas negocia com a Eletronic Arts e outros jogos.

Imagem: Divulgação EA FC

O post Como jogar com times brasileiros no EA FC 25? Veja tutorial apareceu primeiro em Olhar Digital.