Como melhorar o acesso aos serviços essenciais: desafios e soluções práticas

garantir que espaços públicos e serviços sejam acessíveis a pessoas com deficiência é imprescindível. Isso inclui desde rampas de acesso até a disponibilização de informações em braile ou áudio. A inclusão digital também é uma parte importante dessa solução, com programas de capacitação para ajudar pessoas com deficiência a acessar serviços online de forma autônoma e segura.