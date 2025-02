Como o Brasil se tornou o ‘paraíso’ dos hackers

O Brasil é um dos países do mundo mais visados pelos hackers. Em 2024, o país registrou 1,9 milhão de crimes na internet, o equivalente a um golpe a cada 16 segundos. Desde 2018, a atuação dos cibercriminosos disparou mais de 300%.

Enquanto isso, roubos de celulares e veículos caíram, práticas criminosas comuns, acabaram caindo. De acordo com as autoridades brasileiras, os números mostram que os criminosos estão migrando para a internet, onde o risco é baixo, e o retorno pode ser altíssimo.

Legislação brasileira de crimes cibernéticos

O Brasil conta com uma legislação específica de crimes cibernéticos.

Ela inclui a Lei Carolina Dieckmann (12.737/2012), que tipifica crimes como invasão de computadores, violação de dados pessoais e derrubada de sites, além de estabelecer princípios, garantias e deveres para o uso da internet.

Há, ainda, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) (13.709/2018), que regula o tratamento de dados pessoais no Brasil, e a Lei 14.155/2021, que agravou as penas para crimes cometidos no ambiente digital.

Por fim, existe o Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014), que regulamenta o uso da internet no Brasil e protege os dados pessoais e a privacidade dos usuários.

Legislação brasileira é considerada ultrapassada (Imagem: Novikov Aleksey/Shutterstock)

Hackers identificaram grandes oportunidades no país

Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), a realidade do Brasil é resultado da falta de leis atualizadas sobre o assunto. Isso cria um ambiente favorável para a atuação de hackers, que podem lucrar mais sem a necessidade de confrontos com as forças de segurança ou uso de armas.

Para João Guilherme Medeiros de Carvalho, da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), é urgente adotar inovação legislativa que trate e combata de forma eficaz o crescente fenômeno dos crimes cibernéticos.

Atividade hacker no Brasil tem crescido nos últimos anos (Imagem: TwinD/Shutterstock)

Ele defende que o Estado precisa se adaptar a essa nova realidade, que já é o presente e seguirá no futuro. E destaca que as leis existentes não acompanharam a sofisticação das novas modalidades de crimes virtuais, o que dificulta tanto a responsabilização dos criminosos quanto a proteção das vítimas. As informações são do Metrópoles.

