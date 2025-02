Como o teste de DNA funciona e comprova a paternidade de uma pessoa?

O teste de DNA é uma ferramenta científica poderosa que permite determinar relações familiares, especialmente a paternidade. Esse é um dos métodos mais precisos e confiáveis para confirmar ou descartar vínculos genéticos entre indivíduos.

Mas como exatamente ele funciona? Quais são os procedimentos envolvidos e quais elementos do DNA compõem a análise para garantir a precisão do teste? Vamos explorar os detalhes para entender como essa tecnologia pode confirmar a paternidade de forma científica e definitiva.

Como o teste de DNA funciona?

(Imagem: Pexels)

O teste de DNA se baseia na análise do material genético de uma pessoa, que é único, exceto no caso de gêmeos univitelinos. O DNA é composto por quatro bases nitrogenadas: adenina (A), citosina (C), timina (T) e guanina (G). A sequência dessas bases forma os genes, que carregam as informações hereditárias.

Para realizar o teste, a clínica coletará amostras de sangue ou saliva dos indivíduos envolvidos. O laboratório extrai e sequencia o DNA usando equipamentos avançados, como sequenciadores de DNA. O processo envolve a comparação de marcadores genéticos específicos entre as amostras para determinar o grau de parentesco.

Quais relações familiares podem ser determinadas pelo teste de DNA?

DNA / Crédito: Treecha (shutterstock)

Com o teste de DNA pode-se determinar várias relações familiares, incluindo:

Paternidade : confirma se um homem é o pai biológico de uma criança.

: confirma se um homem é o pai biológico de uma criança. Maternidade : confirma se uma mulher é a mãe biológica de uma criança.

: confirma se uma mulher é a mãe biológica de uma criança. Parentesco : para identificar relações entre irmãos, avós, tios e outros parentes.

: para identificar relações entre irmãos, avós, tios e outros parentes. Reconstrução familiar: em casos onde o suposto pai está falecido, o teste pode ser realizado com parentes próximos, como irmãos ou pais do falecido.

Testes de paternidade

Nos testes de paternidade, especialistas realizam o exame com amostras de DNA da criança, da mãe e do suposto pai. Há duas formas principais de fazer o teste:

TRIO : envolve a mãe, o filho e o suposto pai.

: envolve a mãe, o filho e o suposto pai. DUO: envolve apenas o filho e o suposto pai, ou o filho e a mãe.

Quanto tempo demora para sair o resultado?

DNA / Crédito: Inna Dodor(shutterstock)

O resultado do exame de DNA fica disponível em até 20 dias úteis para testes TRIO e DUO. Para exames de reconstrução, o prazo pode ser de até 30 dias úteis.

Não é necessário preparo especial antes da coleta das amostras. No entanto, se a coleta for sanguínea, o paciente não pode ter feito transfusão de sangue nos últimos 120 dias. Em caso de transplante de medula óssea, a coleta poderá ser por meio da saliva.

Fatores que alteram o resultado do teste de DNA

O DNA de uma pessoa é único e não se altera por fatores como drogas, álcool, medicamentos, alimentos, idade ou estilo de vida. No entanto, transfusões de sangue ou transplantes de medula óssea podem afetar os resultados, por isso é importante informar o laboratório sobre esses procedimentos.

Imagem: quantic69 / iStock

Possíveis resultados do teste de DNA

A equipe de análise do teste de DNA apresenta o resultado em um laudo que indica se há ou não compatibilidade genética entre as amostras analisadas. Em casos de inclusão de paternidade, o índice de paternidade nunca é menor que 99,99%. Em casos de exclusão, os especialistas determinam o resultado com base na quantidade de inconsistências genéticas encontradas.

Qual médico eu preciso procurar para solicitar um exame de DNA? Não é necessário passar por uma consulta médica para realizar um exame de DNA. Basta procurar um laboratório de confiança e agendar o exame.

