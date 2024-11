Como organizar a geladeira e conservar os alimentos por mais tempo

Armazenar alimentos da maneira correta no refrigerador pode reduzir bastante o desperdício e prolongar a durabilidade dos produtos. Salah Sun, diretora de gestão de produtos da Beko UK, compartilhou no Mirror dicas práticas de organização para aproveitar ao máximo o espaço e a temperatura de cada compartimento do refrigerador. Veja como organizar cada área:

Prateleira Superior

Essa prateleira é levemente mais quente, sendo ideal para armazenar alimentos prontos para o consumo e itens que não exigem refrigeração intensa, como:

Carnes frias (presuntos, salames, mortadelas)

Sobremesas

Molhos

Prateleira do Meio

Com uma temperatura intermediária, essa prateleira é perfeita para itens lácteos e produtos que precisam de uma refrigeração moderada. É o espaço indicado para:

Queijo

Iogurte

Manteiga

Ovos

Leite

Prateleira Inferior

Essa é a área mais fria do refrigerador, adequada para o armazenamento de alimentos crus, especialmente proteínas que precisam de refrigeração mais intensa, como:

Carnes cruas

Aves

Peixes

Porta do Refrigerador

A porta é a parte mais quente do refrigerador, sujeita a variações de temperatura devido ao abre e fecha constante. É o local ideal para armazenar alimentos que não estragam facilmente, como:

Condimentos (ketchup, mostarda, etc.)

Compotas

Sucos

Bebidas, como refrigerantes e água

Gavetas Inferiores

Essas gavetas são projetadas para manter um nível de umidade mais alto, ideal para conservar frutas e vegetais, mantendo-os frescos por mais tempo.

Organizando o refrigerador desta forma, é possível preservar melhor os alimentos, além de facilitar o acesso aos itens de acordo com suas necessidades de refrigeração.



Leia Também: Colocar uma esponja com sal dentro da geladeira faz toda a diferença!