Como os astronautas lavam a roupa suja no espaço?

Lavar a roupa suja faz parte das nossas vidas. Mas você já parou para pensar em como os astronautas lidam com este tipo de situação? Será que existem máquinas de lavar na Estação Espacial Internacional (ISS)?

A resposta, obviamente, é não. Então, como eles fazem para limpar as roupas? Na verdade, não existe um sistema espacial desenvolvido para este fim. E também é claro que o guarda-roupas disponível durante as missões espaciais é bem limitado.

Roupas sujas são queimadas

O que acontece é a reutilização das roupas pelo máximo tempo possível.

Algumas peças de roupa serão usadas novamente por dias, semanas ou meses, dependendo de quão fedorentas ou sujas elas ficam.

Elas só são substituídas quando se tornam totalmente desconfortáveis para uso.

Então, ao invés de serem jogadas numa máquina de lavar, acabam virando lixo.

Estes resíduos descartados da estação espacial não voltam para a Terra.

Em vez disso, são queimados na atmosfera junto com muitos outros materiais.

Detergente espacial e até máquina de lavar em Marte são possibilidades

Existem algumas ideias para tentar resolver o problema das roupas sujas de outras formas. Uma delas é um teste de tecido que impede o crescimento de bactérias e fungos. Isso poderia reduzir o cheiro e melhorar a higiene, mas pode não ser resistente a manchas.

A empresa multinacional Proctor & Gamble, por exemplo, trabalha em uma série de produtos que podem ser usados no espaço. Um deles foi o Tide Infinity, um detergente líquido sem fragrâncias nem solventes que permitiria que a água fosse reutilizada com segurança. A consistência do produto foi testada na ISS em 2021 e em 2023 a missão CHAPEA (Crew Health And Performance Exploration Analog) análoga a Marte o usou para lavar roupas com menos energia e menos água.

Já em 2022, a empresa e a NASA testaram os lenços Tide To-Go. Além disso, as canetas Tide To-Go foram usadas para remover manchas no espaço. Houve até alguns projetos para uma máquina de lavar espacial que poderia ser instalada na Lua ou em Marte. Mas nenhuma destas opções parece pronta para sair do papel e ajudar a melhorar a vida dos astronautas.

