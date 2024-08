Como os pais de Boulos reagiram às acusações de Marçal

Os médicos Maria Ivete e Marcos Boulos, pais do candidato do PSol à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, acompanharam o debate da Band na sede da emissora, na noite dessa quinta-feira (8/8).

Eles ficaram em uma área externa ao estúdio, ao lado de aliados de Boulos, e assistiram ao debate de mãos dadas.

Quando o coach Pablo Marçal fez ataques a Boulos sobre a relação e as opiniões dele em relação às drogas, Maria Ivete e Marcos reagiram de formas distintas. A coluna se aproximou dois dois pouco depois que Marçal insinuou, com gestos, sem qualquer prova, que o candidato do PSol seria usuário de cocaína.

Enquanto Marçal seguia com ataques sobre o tema, a mãe do psolista riu, ironicamente. O pai do candidato caprichou no semblante de desaprovação diante das palavras do coach, mas não disse nada.

Pablo Marçal vinha prometendo “revelar” na Band dois candidatos que seriam usuários de cocaína.

Depois do debate, em entrevista a jornalistas na saída do estúdio, o coach do PRTB disse abertamente, de novo sem qualquer prova, que Boulos seria um deles. Ele foi rechaçado e xingado por aliados do candidato do PSol, incluindo o marqueteiro dele, Lula Guimarães.

