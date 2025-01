O pneu é um item que tem muita importância nas nossas vidas, já que é um dos responsáveis por manter seu veículo em movimento, seja ele carro, moto, bicicleta, ou qualquer outro. Sem eles, ficaria difícil se deslocar para compromissos, trabalhar, estudar e também se divertir e viajar, por exemplo.

Os pneus podem sofrer diversas avarias, decorrentes das más condições das vias e outras situações. Para evitar problemas, os pneus podem receber uma camada extra de proteção, fazendo com que eles sejam mais resistentes e aguentem melhor quase todo tipo de situação. Saiba mais sobre esse procedimento na matéria a seguir.

Como os pneus blindados funcionam?

Embora as palavras “pneu blindado” deem a impressão de um artigo à prova de balas, não é assim que o mecanismo das rodas de veículos funciona. Apesar do nome causar confusão, a blindagem dos pneus se refere a um método para reforçar o item com um processo de camadas de proteção, que usa diversos materiais resistentes e que são testados e homologados para garantir a segurança na hora de dirigir.

Pneus feitos com borracha especial podem oferecer maior resistência a impactos ou a rasgos. (Reprodução: fujji/Shuttersctock)

Por mais que ele não possa ser de fato blindado, esse sistema de proteção permite que o carro ande alguns quilômetros a mais sem maiores prejuízos quando atingido por algo que poderia afetá-lo sem essa medida.

É usado principalmente por proprietários de carros blindados, por conta do peso extra da proteção que é aplicada à estrutura do veículo. Isso faz com que os pneus comuns sofram um desgaste maior do que em carros sem esse tipo de reforço.

Esse serviço é bastante procurado por altos executivos, autoridades públicas, artistas ou qualquer tipo de pessoa anônima que precisa de mais proteção e segurança durante o trajeto. Ainda que não garanta o mesmo tipo de proteção que o reforço de outras estruturas do carro tem, o objetivo principal dessa tecnologia é outro.

A intenção é aumentar a autonomia de um veículo durante algum possível ataque, para que seus ocupantes consigam aumentar suas chances de chegar até um local seguro. Contudo, logo foi percebido que esse procedimento também atende pessoas comuns, que não queiram trocar um pneu no meio de um trajeto e nem se arriscar parando o veículo em locais mais perigosos.

Leia mais:

Tipos de sistema de proteção para pneus

Atualmente, há três tipos de sistema de proteção para pneus que usam cintas, garantindo maior cobertura e proteção. Veja quais são elas:

Pneus da nova Silverado, da Chevrolet, com setas no chão ilustrando direção caranguejo (Imagem: Divulgação/Chevrolet)

Cinta de borracha: tem tecnologia mais avançada e permite que você rode diretamente no asfalto em caso de perda total do pneu. Isso acontece porque a cinta é resistente e grossa;

tem tecnologia mais avançada e permite que você rode diretamente no asfalto em caso de perda total do pneu. Isso acontece porque a cinta é resistente e grossa; Cinta de nylon rígido: esse também é um material resistente, que mantém o pneu no aro e oferece mais sustentação do carro ao dirigir. Ainda que o pneu fure, é possível rodar por mais de 30 quilômetros. Esse processo geralmente é oferecido como um serviço de proteção extra nas blindadoras;

esse também é um material resistente, que mantém o pneu no aro e oferece mais sustentação do carro ao dirigir. Ainda que o pneu fure, é possível rodar por mais de 30 quilômetros. Esse processo geralmente é oferecido como um serviço de proteção extra nas blindadoras; Cinta metálica: é o sistema de proteção mais simples entre os três, funcionando como uma cinta metálica que abraça a roda e impede que o pneu se solte, mesmo que ele esteja vazio ou com problemas. Esse método permite que você percorra até 5 quilômetros com uma velocidade reduzida. É mais acessível e pode ser encontrado nas blindadoras e algumas oficinas.

Também há o pneu Run Flat, uma opção que já vem de fábrica em alguns modelos de montadoras como Audi, BMW, Porsche e Mercedes-Benz. Com ele, não é preciso ter estepe, já que o modelo possibilita que você permaneça dirigindo em segurança para uma borracharia ou serviço autorizado por até 80 km, mesmo que os pneus estejam vazios.

O monitoramento da pressão desses pneus acontece de forma eletrônica, indicando no painel do veículo seu estado através de sensores instalados nas válvulas, via tecnologia sem fio.

É importante saber que nem todas as oficinas e borracharias estão prontas para prestar serviços de manutenção em pneus com esse tipo de proteção. Para que o reparo correto seja feito, são necessárias ferramentas específicas, além de profissionais capacitados que vão avaliar e ajustar o carro da melhor forma.

Quais as vantagens?

Eles completam a proteção do veículo, uma vez que, quando despressurizado devido a um projétil, por exemplo, o pneu comum pode se soltar da roda em movimento com facilidade, fazendo com que o veículo perca o controle e pare.

Close-up de um pneu (Reprodução: Jaye Haych/Unsplash)

Com isso, as principais vantagens do pneu blindado são: segurança ao andar por rodovias sem acostamento ou trechos perigosos; e o ganho de autonomia, permitindo ir até um local mais seguro para providenciar a troca por um novo.

Pneu blindado é à prova de balas? Não! Os pneus não podem ser blindados com os mesmos materiais à prova de balas usados na carroceria do carro. Ainda que sejam instalados dispositivos na parte interna da roda, o pneu pode ser perfurado e vai precisar ser trocado.

