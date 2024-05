‘Como parou de chover, as pessoas estão voltando para suas casas’, diz governador de Santa Catarina

As recentes chuvas intensas que castigaram o sul do Brasil trouxeram desafios significativos não apenas para o Rio Grande do Sul, mas também para o Estado de Santa Catarina. O governador Jorginho Mello, em uma entrevista ao 3 em 1, da Jovem Pan News, compartilhou a situação alarmante enfrentada por Santa Catarina, onde oito municípios se viram obrigados a declarar estado de emergência. As consequências dessas chuvas foram severas, incluindo enchentes, quedas de barreiras e deslizamentos de terra, desafiando a capacidade de resposta do Estado. “Nós temos 200 pessoas no Rio Grande Sul, mas, mesmo assim, estamos nos virando para prestar socorro. Felizmente a chuva cessou, só vai voltar a chover na sexta-feira. A gente faz um parâmetro com nosso querido Rio Grande do Sul, o que aconteceu lá é coisa de outro mundo”, declarou Mello. “E como parou de chover, as pessoas já estão voltando para suas casas.”

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A experiência prévia de Santa Catarina com catástrofes naturais provou ser um ativo valioso, permitindo uma mobilização rápida e eficaz de recursos. O governador destacou a atuação da Defesa Civil e a implementação de medidas preventivas, como a dragagem do Rio Itajaí-Açu, que visam mitigar os efeitos devastadores de futuras enchentes. A assistência emergencial não se limitou à distribuição de itens básicos; também incluiu esforços para estabilizar a situação após a cessação das chuvas, com uma pausa nas precipitações prevista até a próxima sexta-feira, trazendo um alívio temporário para os afetados. A solidariedade desempenhou um papel crucial na resposta à emergência, com cerca de 900 pessoas desalojadas recebendo abrigo em instalações providenciadas pelo Estado, municípios, igrejas e ginásios esportivos. O governador assegurou que a situação está sob controle, com foco na recuperação das áreas afetadas e no retorno seguro dos desalojados às suas residências. Além disso, a solidariedade se estendeu além das fronteiras estaduais, com Santa Catarina oferecendo suporte aos afetados no Rio Grande do Sul, reforçando a importância da união em momentos de crise.