Como realizar pagamentos via PIX através do WhatsApp? Passo a passo

O WhatsApp, amplamente utilizado no Brasil, agora permite que usuários realizem pagamentos via Pix diretamente pelo aplicativo, tornando as transações financeiras mais práticas e rápidas. A seguir, um guia passo a passo para configurar e utilizar essa funcionalidade.

1. Atualize o WhatsApp

Certifique-se de que está utilizando a versão mais recente do aplicativo. A funcionalidade de pagamento via Pix é liberada em atualizações. Vá até a loja de aplicativos do seu celular (Google Play Store para Android ou App Store para iPhone) e verifique se há atualizações disponíveis para o WhatsApp.

2. Vincule sua Conta Bancária ao WhatsApp

Para utilizar o Pix no WhatsApp, é necessário vincular uma conta bancária que suporte essa funcionalidade. Atualmente, instituições como o Banco do Brasil e o PicPay oferecem suporte a pagamentos via WhatsApp. Verifique com seu banco se o serviço está habilitado.

Passo a passo para vincular:

Abra o WhatsApp e toque no ícone de três pontos no canto superior direito (Android) ou em “Configurações” (iPhone).

Selecione a opção “Pagamentos”.

Toque em “Adicionar método de pagamento”.

Escolha seu banco ou instituição financeira na lista disponível.

Siga as instruções na tela para vincular sua conta, o que pode incluir a confirmação de dados e autenticação via SMS ou aplicativo do banco.

3. Configure sua Chave Pix

Se ainda não tiver uma chave Pix, você pode registrá-la diretamente no aplicativo do seu banco antes de configurá-la no WhatsApp. As chaves Pix podem ser seu número de celular, e-mail, CPF ou uma chave aleatória.

4. Realize um Pagamento pelo WhatsApp

Após configurar sua conta, realizar um pagamento é simples:

Abra a conversa com a pessoa para quem deseja enviar dinheiro.

Toque no ícone de clipe (Android) ou no ícone “+” (iPhone).

Selecione “Pagamento”.

Selecione “Pagamento”. Insira o valor que deseja enviar.

Confirme o pagamento utilizando sua senha ou biometria.

O destinatário receberá uma notificação do pagamento na conversa.

5. Receba Pagamentos

Para receber dinheiro:

Informe sua chave Pix ao remetente ou peça para que ele utilize a funcionalidade de pagamento dentro do chat.

O valor será creditado diretamente na sua conta vinculada ao Pix.

6. Segurança nos Pagamentos

Autenticação: Todos os pagamentos requerem confirmação por senha ou biometria, garantindo segurança nas transações.

Limites de Transação: Verifique os limites de envio e recebimento estabelecidos pelo seu banco.

Verificação de Destinatário: Sempre confirme os dados do destinatário antes de concluir um pagamento.

Benefícios de Usar o Pix pelo WhatsApp

Praticidade: Realize pagamentos sem sair do aplicativo.

Agilidade: Transferências via Pix são instantâneas.

Integração: Tudo é feito dentro do ambiente seguro do WhatsApp.

Com essas etapas, você pode aproveitar a funcionalidade de pagamentos via Pix no WhatsApp, facilitando suas transações diárias.

