Como reduzir o inchaço nos olhos ao acordar, segundo especialista

Acordar com os olhos inchados pode ser um problema comum, especialmente após uma noite de sono ruim. No entanto, algumas medidas simples podem ajudar a prevenir e reduzir esse inchaço. O site Only My Health conversou com o médico Shrey Kumar, que compartilhou dicas eficazes para lidar com essa condição.

1. Priorize um sono de qualidade

Dormir entre sete e nove horas por noite permite que o corpo se recupere e equilibre os líquidos, evitando o acúmulo ao redor dos olhos.

2. Mantenha-se hidratado

Beber bastante água ao longo do dia ajuda a reduzir a retenção de líquidos e a eliminar toxinas que podem contribuir para o inchaço.

3. Use compressas frias

Aplicar uma toalha fria, fatias de pepino ou sacos de chá refrigerados sobre os olhos pode ajudar a reduzir a inflamação e aliviar o inchaço rapidamente.

4. Durma com a cabeça elevada

Manter a cabeça ligeiramente mais alta ao dormir evita o acúmulo de líquidos ao redor dos olhos, reduzindo o inchaço matinal.

5. Reduza o consumo de sal

O excesso de sódio no organismo pode piorar a retenção de líquidos e agravar o inchaço. Optar por uma dieta equilibrada e evitar alimentos ultraprocessados pode fazer diferença.

Seguindo essas orientações, é possível evitar o inchaço nos olhos ao acordar e manter um olhar mais descansado e saudável.

