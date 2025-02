Muitas vezes, ao chegar em um posto de gasolina, a dúvida surge: “de qual lado fica o tanque de gasolina do meu carro?” Isso pode ser ainda mais confuso quando você pega um veículo emprestado ou aluga um carro e não está familiarizado com o modelo.

Embora pareça uma dúvida simples, saber de qual lado fica o tanque de gasolina é essencial para otimizar o tempo no posto, sem ter que sair do carro ou fazer manobras desnecessárias.

A boa notícia é que existe uma forma fácil de descobrir onde fica o tanque de gasolina, e o melhor: você não precisa sair do carro. Existem algumas dicas práticas que ajudam qualquer motorista a saber exatamente de que lado está o tanque, sem que isso se torne um empecilho no seu dia a dia.

Como saber de qual lado fica o tanque de gasolina sem precisar sair do carro?

Para saber o lado do tanque de gasolina do seu carro sem precisar sair dele, o truque está em observar um detalhe simples no painel de instrumentos.

Destaque para o símbolo no painel do carro (Imagem: kckate16/iStock)

Quando você está dentro do veículo e olha para o painel, especialmente no mostrador do combustível, procure por um pequeno ícone de uma bomba de gasolina. Este ícone é universalmente reconhecido e normalmente está localizado ao lado do indicador de combustível.

O que muitos motoristas não sabem é que esse símbolo também pode indicar de qual lado está o tanque. Ao lado da bomba de gasolina, você verá uma pequena seta ou triângulo.

Essa seta aponta exatamente para o lado onde o tanque de gasolina está localizado. Se a seta estiver apontando para a esquerda, significa que o tanque fica no lado esquerdo do carro. Se estiver apontando para a direita, o tanque fica no lado direito.

Este é um truque simples, mas muito eficaz. Ele é padrão em quase todos os carros modernos, independentemente da marca ou modelo. Dessa forma, você pode facilmente saber onde está o tanque sem a necessidade de sair do carro, economizando tempo e evitando qualquer desconforto ao chegar ao posto.

Por que esse truque funciona em quase todos os carros?

Esse detalhe no painel é projetado para ser universal e facilitar a vida dos motoristas. Ao longo dos anos, os fabricantes de carros perceberam que os motoristas frequentemente se confundem sobre o lado do tanque de gasolina, especialmente quando estão em veículos que não são seus ou em carros alugados. O objetivo de adicionar a seta no painel é tornar o processo de abastecimento mais simples e rápido.

Além disso, esse recurso é muito útil em casos de emergência, quando você precisa abastecer rapidamente ou quando o posto de gasolina está lotado e você precisa fazer uma manobra rápida para posicionar o carro de forma correta.

O que fazer se o seu carro não tiver a seta no painel?

Embora a grande maioria dos carros modernos tenha a seta no painel indicando o lado do tanque de gasolina, nem todos os veículos oferecem esse recurso. Se você se deparar com um carro que não possui essa seta, não se preocupe. Ainda há mais formas de identificar o lado do tanque.

Bomba de gasolina (Reprodução: Marek Studzinski/Unsplash)

Uma das maneiras mais simples é olhar para o próprio veículo. Ao se aproximar do carro, verifique a parte traseira do lado do motorista. O tanque de gasolina é geralmente localizado na parte traseira do veículo, perto da porta do motorista, mas em alguns carros, ele pode estar no lado oposto. Também é possível verificar o carro pelo lado do passageiro, caso seja mais fácil observar.

Outro truque, caso você não tenha uma visão clara, é fazer uma manobra para dar uma olhada no veículo antes de se aproximar da bomba. Mesmo sem uma seta no painel, você pode dar uma volta rápida ao redor do carro e verificar o local exato onde o tanque está posicionado.

Dicas para lembrar onde fica o tanque de gasolina

Se você costuma dirigir vários carros com frequência, pode ser difícil lembrar de qual lado fica o tanque de gasolina em cada um deles. Uma maneira de facilitar esse processo é criar um hábito de sempre verificar a seta no painel logo ao entrar no carro. Isso se torna uma segunda natureza com o tempo.

Região interna de um carro (Reprodução: RyKing Uploads/Unsplash)

Outra dica é associar o lado do tanque ao comportamento do próprio carro. Se o seu carro tiver o tanque do lado esquerdo, lembre-se disso cada vez que for abastecer.

À medida que você cria essa associação mental, ficará cada vez mais fácil saber de qual lado fica o tanque, independentemente de estar dirigindo o seu próprio carro ou um veículo emprestado.

