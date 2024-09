Como saber se a criança está mesmo aprendendo inglês?

Acompanhamento dos pais é uma das principais formas de verificar o avanço do filho no aprendizado do idioma.

Ao matricular o filho em um curso de inglês para crianças, os pais podem ter dificuldades em saber se o aprendizado está sendo realmente efetivo. Como método principal, pesquisas científicas recomendam que a família preste atenção em todo o processo para captar os detalhes que indicam avanço no idioma.

A preocupação é válida, tendo em vista as vantagens que a fluência do inglês traz para o presente e o futuro. Estudo da Universidade de Edimburgo mostra que crianças bilíngues têm melhor desempenho em tarefas que exigem habilidades cognitivas, em comparação com as que falam apenas uma língua, como a resolução de problemas e a tomada de decisões.

Para averiguar se os filhos estão progredindo no conhecimento do idioma, uma alternativa aos pais é optar que eles realizem um teste de nivelamento de inglês, que permite observar a evolução da criança e os principais desafios enfrentados por ela. Há, ainda, outras formas para verificar este avanço.

Acompanhe o processo de perto

Pesquisadores da Faculdade Santa Maria desenvolveram um artigo sobre a importância dos pais na educação dos filhos. A conclusão foi que quanto mais a família se envolve neste processo, maior será a competência para desenvolver habilidades.

Por isso, para saber se a criança está mesmo aprendendo inglês, a orientação é fazer parte do processo. Estar presente no momento da realização de tarefas para facilitar a percepção de possíveis dificuldades e oferecer apoio.

Observar se o filho responde a perguntas básicas e ir em busca de feedbacks dos professores também são possibilidades para acompanhar o progresso da criança.

Tenha atenção às dificuldades

Estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Tóquio destaca que aprender um novo idioma exige esforço e concentração. O cérebro trabalha para reconhecer palavras e sons do novo idioma, o que pode ser desafiador para crianças que ainda estão desenvolvendo suas habilidades de atenção.

Ao realizar atividades em casa e perceber que a criança não aparenta estar engajada e interessada no assunto, é aconselhável um momento de conversa para certificar o que está causando a desmotivação. Além disso, observar trabalhos sendo feitos de maneira incompleta e dificuldades na pronúncia da maioria das palavras são outros métodos que os pais podem utilizar para verificar se a criança está aprendendo.

Como formas de apoio e motivação, uma dica é estabelecer uma rotina para o estudo do inglês, incluindo tempos curtos com práticas de interesse da criança, como jogos, vídeos e músicas. Criar esse ambiente de imersão pode fazer com que o idioma seja incorporado no dia a dia de forma mais natural.

O aprendizado de um novo idioma pode ser frustrante, às vezes. Os pais devem ser pacientes e compreensivos, encorajando os filhos a continuarem, mesmo quando encontrarem essas dificuldades, comemorando cada avanço.

Estimule o contato com o idioma fora da sala de aula

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) indica que a prática constante do idioma em diferentes contextos reforça o conhecimento adquirido na sala de aula, permitindo uma imersão natural que potencializa o aprendizado. Por isso, os pais devem procurar oportunidades de integrar o inglês no cotidiano dos filhos de forma prazerosa.

Para isso, a recomendação é incentivar o contato com o idioma em situações do dia a dia, por meio de desenhos animados em inglês, músicas infantis ou brincadeiras e jogos que envolvam o idioma.

Essa exposição ajuda a criança a desenvolver a compreensão auditiva e a familiaridade com o vocabulário, consideradas fundamentais para o progresso no aprendizado. Além disso, criar um ambiente em casa onde o inglês seja utilizado de maneira lúdica pode tornar o processo mais leve e divertido.