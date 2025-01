Como um osso quebrado se cura? Entenda o processo de regeneração e recuperação óssea

De todas as experiências ruins as quais podemos submeter o nosso corpo, quebrar um osso é, com certeza, uma das mais dolorosas. Ossos quebrados, além de doloridos, também impedem movimentos e podem nos deixar de cama por semanas e até meses.

Mas o corpo humano é incrivelmente eficiente em iniciar o processo de cura. Esse processo acontece em várias etapas e, com os cuidados certos, pode garantir que o osso recupere sua força e funcionalidade. Vamos entender como um osso quebrado se cura?

O que acontece quando um osso quebra?

As lesões ósseas podem ser classificadas como parciais ou totais, dependendo da extensão do dano. As lesões parciais, também conhecidas como fraturas incompletas, ocorrem quando o osso apresenta apenas uma rachadura ou dano parcial, sem separação completa das partes.

Radiografia de uma mão humana (LuYago/Shutterstock)

Esse tipo de lesão é mais comum em crianças devido à maior flexibilidade dos ossos em crescimento. Um exemplo comum é a fratura “em galho verde”, na qual o osso se dobra, mas não quebra totalmente. Por outro lado, as lesões totais são fraturas completas, onde o osso é dividido em duas ou mais partes.

Quando um osso se quebra, o corpo imediatamente reconhece a lesão e começa a trabalhar para repará-la. O primeiro passo é o sangramento na área da fratura: esse sangue forma um coágulo, que estabiliza temporariamente a área e atrai células especializadas que ajudam na cicatrização.

O coágulo é essencial porque cria o ambiente necessário para que o tecido mole, conhecido como calo, comece a se formar. Esse calo age como uma ponte entre as partes quebradas do osso. No início, ele é composto principalmente por colágeno, uma proteína que dá sustentação, mas ainda é flexível. Com o tempo, o calo se calcifica, endurecendo e se transformando em osso novo.

Etapas da cura de um osso quebrado

Na primeira etapa, ocorre inflamação. Nos primeiros dias, o corpo envia células de defesa para a área lesionada, ajudando a limpar resíduos e evitar infecções. Essa fase pode durar até uma semana e costuma ser acompanhada de inchaço e dor.

Amostras de ossos que possuem quebras e/ou rachaduras (Reprodução: Imagem: Universidade de Bournemouth)

Depois, ocorre a formação do calo mole. Durante as primeiras semanas, células chamadas osteoblastos começam a depositar material ósseo ao redor da fratura. Esse calo mole fornece estabilidade inicial. Em seguida, vem a formação do calo duro.

Nas semanas seguintes, o calo mole se transforma em osso duro à medida que minerais como cálcio e fósforo são depositados. Essa etapa pode durar vários meses.

Por fim, acontece a remodelação óssea. Após o calo endurecer, o osso entra em uma fase de remodelação, que pode durar até um ano. O corpo refina o formato do osso para que ele volte ao seu estado original.

Leia mais:

O que acontece se não tratar a fratura?

Ignorar uma fratura pode trazer sérias complicações. Sem alinhamento correto, o osso pode cicatrizar de forma inadequada, resultando em deformidades ou limitações de movimento. Em alguns casos, a fratura pode não cicatrizar, causando uma condição chamada de “não união”. Além disso, a dor crônica e o aumento do risco de novas fraturas são preocupações comuns.

Por isso, é fundamental procurar um médico assim que uma fratura for suspeitada. Um raio-X pode confirmar o diagnóstico e ajudar a determinar o melhor tratamento, que pode incluir imobilização com gesso, cirurgia ou fisioterapia.

Osso quebrado fica mais forte? É um mito comum que o osso quebrado se torna mais forte após a cicatrização. Durante o processo de cura, a área pode temporariamente ganhar mais densidade, mas essa força extra é apenas temporária. Quando o osso passa pela fase final de remodelação, ele geralmente retorna à sua resistência original.

O post Como um osso quebrado se cura? Entenda o processo de regeneração e recuperação óssea apareceu primeiro em Olhar Digital.