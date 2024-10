Como um resumo ajuda a simplificar textos longos?

Vasculhar várias páginas para entender o contexto de um tópico costuma ser muito frustrante. Eu mesmo fico sobrecarregado quando se trata de ler textos longos.

No entanto, a tecnologia praticamente resolveu esse problema para mim.

Eu uso sumarizadores online para simplificar textos longos. Eles não só me poupam tempo, mas também me permitem entender textos longos de forma rápida e precisa.

Quer aprender como?

Então fique comigo até o final deste artigo. Vou lhe contar sobre as maneiras como um sumarizador pode ajudar você a simplificar textos longos.

Resumidores: a quem eles servem?

Resumidores – são as ferramentas que condensam textos longos em formas curtas, mantendo o contexto. Alguns bons exemplos dessas ferramentas incluem Resumir texto Editpad e Summarizer.org .

Eles podem ser usados por pessoas em quase todas as profissões. Por exemplo:

Os alunos podem condensar o material de pesquisa para facilitar o estudo.

Os profissionais de marketing podem usá-los para relatórios e descrições concisas.

Profissionais de negócios podem condensar documentos longos para criar relatórios e apresentações.

Os criadores de conteúdo podem usá-lo para reutilizar postagens longas de blog.

3 maneiras pelas quais um resumo ajuda a simplificar textos

Agora que discutimos o que é um sumarizador e para quem ele serve. Vamos ao nosso ponto principal. Como ele pode ajudar a tornar textos simples?

Abaixo, vou descrever as 4 maneiras pelas quais os sumarizadores desempenham um papel na simplificação de textos. Isso abordará a questão acima em detalhes.

1. Condensando informações

Condensar a informação é uma forma primária de um sumarizador simplificar textos longos. Eles apresentam versões concisas de documentos longos com as informações principais que são digeríveis para os leitores.

Deixe-me explicar isso a você com um exemplo . Suponha que você tenha descoberto um novo romance no mercado. Você está curioso para aprender sua história do começo ao fim imediatamente. Mas você não tem tempo para ler o romance completo.

É aí que um sumarizador pode ajudar você. Basta colocar o texto do romance nele e clicar em sumarizar.

A ferramenta fornecerá a você o tema principal, enredo, personagens e desfecho de forma simples e concisa. Então, você pode ter uma ideia da história sem ler o romance completo.

Para mostrar a vocês, condensei um trecho do romance “ Sussurros do Coração ” para simplificar a história usando a ferramenta de resumo do Editpad.

2. Extraindo ideias-chave do texto

Outra maneira de ferramentas de resumo simplificarem textos longos é extraindo pontos-chave das informações fornecidas. Elas podem apontar as informações essenciais e apresentá-las em marcadores .

Isso significa que você não precisa passar por todas as informações. Esse recurso é especialmente benéfico para estudantes ou profissionais que estão trabalhando em uma apresentação .

Por exemplo , se os alunos tiverem que preparar uma apresentação em um curto espaço de tempo e a apresentação exigir algumas informações básicas de diferentes artigos de pesquisa, cada um com mais de 50 páginas. Para simplificar o processo, eles podem usar um resumo para extrair as informações-chave em marcadores.

Veja como o sumarizador pode funcionar na prática:

Conceitos-chave: Principais teorias ou modelos discutidos.

Fatos importantes: estatísticas ou resultados críticos que apoiam o texto.

Argumentos principais : Pontos centrais abordados pelo autor.

Conclusões: Resultados ou pensamentos finais do autor.

Depois de extrair os pontos dos artigos, eles podem simplesmente preparar a apresentação sem precisar lê-los em profundidade.

Para provar isso, extraí os pontos principais de um artigo de pesquisa, conforme mostrado abaixo.

3. Elimina informações redundantes

Informações repetitivas ou desnecessárias em textos longos são as coisas mais irritantes para os leitores. Os resumos podem trazer mais valor ao texto removendo essas informações redundantes.

Essa funcionalidade é uma grande ajuda para um aluno que estuda um artigo de pesquisa que explica repetidamente uma teoria ou hipótese .

Um sumarizador ajuda a se concentrar nas seções onde o conceito é melhor descrito . Eles apresentam ideias complexas de forma simples e concisa.

Além disso, um resumo também pode simplificar textos longos removendo frases duplicadas .

Para verificar isso, forneci ao AI Summarizer do Editpad o texto com informações redundantes. O Summarizer eliminou com sucesso todas as informações desnecessárias e repetitivas do texto.

Conclusão

No artigo acima, descrevi o que é um sumarizador e a quem ele serve. Além disso, expliquei brevemente com exemplos como um sumarizador pode ajudar a simplificar textos longos.