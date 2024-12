Companhia aérea pede desculpas por tragédia na Coreia do Sul

O último fim de semana foi marcado por uma série de acidentes aéreos em diferentes partes do mundo, com destaque para a tragédia na Coreia do Sul. Um Boeing 737 da companhia Jeju Air, que fazia a rota entre Bangkok, na Tailândia, e Muan, no sudoeste da Coreia do Sul, caiu durante um pouso de emergência. Das 181 pessoas a bordo, 179 morreram, e apenas dois tripulantes foram resgatados com vida.

O acidente ocorreu na manhã de domingo (29), horário local, e as imagens mostram o avião colidindo com um muro do aeroporto antes de explodir. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas, mas as caixas pretas já foram recuperadas. A torre de controle havia alertado sobre uma falha no trem de pouso, e o mau tempo pode ter contribuído para a tragédia. Horas após o incidente, o CEO da Jeju Air assumiu a responsabilidade e pediu desculpas às famílias das vítimas, enquanto o presidente interino da Coreia do Sul declarou um período de luto nacional de sete dias.

Além do acidente na Coreia do Sul, outros incidentes aéreos ocorreram no Canadá e na Noruega. No Canadá, um avião teve que pousar sem o trem de pouso aberto, mas, felizmente, não houve vítimas entre as 73 pessoas a bordo. Na Noruega, um Boeing 737 da KLM enfrentou uma falha hidráulica logo após a decolagem em Oslo, mas conseguiu realizar um pouso de emergência sem feridos. No Brasil, a semana também foi marcada por acidentes aéreos. Em Gramado, um avião de pequeno porte caiu, resultando na morte de 10 pessoas da mesma família. Dias depois, outra aeronave foi encontrada no interior do Amazonas, com dois corpos a bordo.

A tragédia na Coreia do Sul teve repercussão internacional, com o Papa Francisco prestando condolências às famílias das vítimas durante a oração do Ângelus no Vaticano. As autoridades locais continuam trabalhando na identificação dos corpos, enquanto familiares aguardam notícias.

*Com informações de Camila Yunes

*Reportagem produzida com auxílio de IA